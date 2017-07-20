В Сатпаеве врачи подключились к поискам бросившей на помойку младенца матери

Врачи городской поликлиники и сотрудники отдела по охране материнства и детства Жезказганского зонального представительства управления здравоохранения Карагандинской области привлечены к поискам женщины, которая выбросила труп младенца в мусорный бак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель отдела по охране материнства и детства Жезказганского зонального представительства облздрава Рымжан Хусаинова, в полицию переданы все данные о беременных, состоящих на учете в медучреждениях города Сатпаева.

«Мы сотрудничаем с полицией и оказываем помощь», - сказала Рымжан Хусаинова.

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения области Айжан Иса, исчерпывающая информация дана не только о тех беременных, которые проживают по улице Жастар, где была найдена коробка с мертвым ребенком, но также о женщинах из других районов города. География поиска биологической матери расширена.

«Мы предоставили полицейским все сведения о беременных на последних сроках, которые в этот период времени могли родить. Взаимодействие с правоохранительными органами в этом вопросе идет комплексное - это и предоставление списка женщин, состоящих на учете в поликлиниках города Сатпаева, и предоставление списка тех, кто доставлялся в роддом в тот период, и другие дополнительные консультации», - сообщила Айжан Иса.

"Полиция продолжает обходить микрорайоны города и опрашивает всех жителей в поисках тех, кто что-либо знает о младенце и его матери. «Поиски женщины положительных результатов не дали. Биологическую мать младенца, найденного без признаков жизни, полиция ищет», - сообщил исполняющий обязанности руководителя пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Батырхан Смаилов.

Напомним, 16 июля работники коммунальной службы нашли в мусорном баке в городе Сатпаеве тело младенца без признаков жизни. По факту обнаружения тела ребенка ведется досудебное расследование по статье 100 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка». По этой статье предусматривается наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок до четырех лет. При первичном осмотре судебно-медицинским экспертом выраженных признаков насильственной смерти не обнаружено. Тем не менее, полиция называет смерть ребенка убийством.