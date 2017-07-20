Актеру О. Джей Симпсону отсрочат срок помилования за мастурбацию на глазах у тюремщицы
Комиссия по условно-досрочному освобождению Департамента исправительных учреждений штата Невада рассмотрит этот вопрос уже сегодня.
Американскому актёру и спортсмену О. Джей Симпсону, который отбывает 33-летний тюремный срок за похищение, разбой и вооружённый грабёж, могут отсрочить помилование из-за того, что одна из тюремщиц застала его в камере в тот момент, когда он мастурбировал.
Как сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail, этот проступок может быть учтён при рассмотрении его дела Комиссией по условно-досрочному освобождению Департамента исправительных учреждений, перед которой Симпсон предстанет уже сегодня.
Напомним, в 2007 году 60-летний Симпсон ворвался вместе с друзьями в номер одного из отелей Лас-Вегаса и отобрал у продавца спортивных трофеев ранее принадлежавшие ему кубки. Актёр был осуждён на 33 года с возможностью досрочного освобождения в 2017 году.
О Симпсоне стало известно из-за громкого судебного дела: его обвиняли в убийстве бывшей супруги и её любовника. Однако в 1995 году актёра оправдали, в связи с чем он избежал смертной казни.
После освобождения Симпсон намерен снять реалити-шоу.
Фото:©REUTERS/Jeff Scheid
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.