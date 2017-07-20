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Димаш Кудайбергенов получил премию MTV Music Awards

20 июля 2017, 22:11

Димаш был претендентом на премию в номинации «Самый популярный зарубежный певец Азии».

Димаш Кудайбергенов удостоен премии MTV Music awards, передает МИА «Казинформ». Об этом сообщил его друг и продюсер Алпамыс Шаримов.

Ранее Шаримов сообщал, что Кудайбергенов отправится в «Гуанчжоу, где пройдет MTV Music Awards Asia. Димаш является претендентом на премию в номинации «Самый популярный зарубежный певец Азии».

В апреле на встрече с Президентом Нурсултаном Назарбаевым сам исполнитель сообщил о том, что его могут номинировать на премию MTV Music Awards.



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