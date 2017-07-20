Получить свидетельство о рождении в течение 3 часов можно в 46 ЦОНах республики

Теперь за 3 часа можно получить услуги по регистрации актов гражданского состояния - рождение ребенка, смерти, расторжения брака, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан».

Совместный пилотный проект министерства информации и коммуникаций и Минюста стартовал в начале месяца. Получить регистрацию актов гражданского состояния могли только жители Астаны в отделе № 1 Есильского района.

Теперь же пилотным проектом по принципу Е-ЦОН могут воспользоваться жители 10 областей и городов Астана и Алматы. С полным списком ЦОНов, где можно оформить услуги по линии РАГС в ускоренном режиме можно ознакомиться здесь: https://gov4c.kz/2017/07/20/poluchit-svidetelstvo-o-rozhdenii-v-techenie-3-h-chasov-mozhno-v-46-tsonah-po-kazahstanu/

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, суть проекта - в ускоренной доставке документов от услугодателя к услугополучателю по принципу единого центра оказания услуг «Е-ЦОН».

«Для того, чтобы граждане могли получить услуги РАГС в ускоренном режиме, по г.Астана мы организовали рабочие места для сотрудников РАГС в Отделе №1 ЦОНа Астаны, а в регионах - по принципу «Е-ЦОН», где сотрудники РАГС размещены в одном здании с Отделами ЦОН. Теперь они на месте будут исполнять функции по внесению изменений в записи актов гражданского состояния, не теряя времени на логистику», - рассказал Оспанов.

Он также добавил, что с момента запуска пилота в ускоренном режиме было выдано 462 госуслуги, среди них: 428 свидетельств о рождении, 17 регистраций смерти, 17 расторжений брака на основании решения суда.

Ранее эти услуги по линии РАГС осуществлялись в соответствии со стандартами госуслуг в течение рабочего дня - регистрация смерти, 2-х рабочих дней - регистрация рождения и регистрация расторжения брака на основании решения суда, вступившего в законную силу, зарегистрированного после 2008 года.

К слову, результаты услуг по заявлениям, поданным после 17 часов, будут выдаваться на следующий день до 12.00.