КВНщик Мусагалиев начал получать угрозы из-за шутки о казахском языке
При этом КВНщик был вынужден заблокировать интернет-пользователям доступ к комментариям на своей странице в социальной сети Instagram.
Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев рассказал, что после скандальной истории с промороликом российского телеканала ТНТ в адрес его семьи начали поступать угрозы, передает ФАН.
«Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает свое мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи», — написал Мусагалиев в своем Instagram.
При этом КВНщик был вынужден заблокировать интернет-пользователям доступ к комментариям на своей странице в социальной сети Instagram.
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