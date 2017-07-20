В Алматы продолжаются превентивные мероприятия по опорожнению моренных озер

В окрестностях города Алматы расположены 36 моренных озер, 17 из которых определены как прорывоопасные, при этом наибольшую опасность в текущем году представляют 9 озер.

Согласно составленному графику опорожнения 9 мореных озер, АГЭУ ГУ «Казселезащита» с 30 июня текущего года начаты работы по опорожнению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

В первом этапе работ произведена заброска людей и необходимых средств и техники авиацией Комитета по ЧС и проведены батиметрические съемки для определения объема воды, а также очищены от валунов и камней эвакуационные каналы, предназначенные для естественного сброса воды.

Во втором этапе работ произведена установка 5 насосов на плотах производительностью 400 метров кубических в час и монтаж сифонных труб диаметром 300мм на 6 озерах.

В результате данных мероприятии, на мореных озерах № 9 б/р Левый Аксай, № 10 б/р левый Аксай, №13 Бис б/р У.Алматы (2насоса) и № 8 б/р Правый Аксай работают сифоны и 5 насосов, на озере № 1 «бис» Проходная работает сифон и эвакуационный канал. На остальных 4-х озерах вода уходит через эвакуационные каналы. На сегодняшний день, озеро № 4 в бассейне реки Правый Аксай опорожнено полностью.

По состоянию на 17 июля т.г. в котловинах 8-ми озер, с учетом притока воды из ледников текущий объем воды составляет - 1230,3 тысяч куб.м., первоначальный объем составлял – 1398,9 тысяч куб.м. Средний ежесуточный приток воды из ледников составляет – более 600 литров в секунду, средний ежесуточный расход (отток) воды через насосы, сифоны и эвакуационные каналы – 1640 литров в секунду.

С начала работ всего сброшено - более 1200 тысяч куб.м. воды и понижение уровня воды наблюдается до 2 метров. Работа продолжается.

Вместе с тем, для проведения наблюдения за состоянием озер открыты 8 высокогорных сезонных постов к имеющимся 9 постоянным в бассейнах рек «Аксай», «Каргалы», «Улкен» и «Киши Алматы». Все посты обеспечены необходимым гидрометеорологическим оборудованием, приборами и средствами связи.

Всего в проведении работ задействованы: 5 единиц мини экскаватор и 2 единиц тяжелой техники (экскаватор и бульдозер), 2 единиц авиационной техники (Казавиаспас), 15 человек личного состава АГЭУ «Казселезащита» и 101 человек подрядных организаций.

В целом, для кардинального обеспечения безопасности населения города Алматы от селевых потоков, акиматом города в 2016 году разработана проектно-сметная документация на строительство селезадерживающей плотины в верховьях реки Улкен Алматы ниже устья р. Аюсай и селезадерживающей плотины в бассейне р. Аксай более 140 млн. тенге из местного бюджета.

Также планируется реконструкция существующей плотины Мынжылки для удержания объема воды до 500 тысяч куб.м. Срок завершения реконструкции 2018 год.

На разработку «Методики организации и функционирования автоматизированного мониторинга селевой опасности в горных и предгорных районах города Алматы» акиматом города из местного бюджета выделены средства и на приобретение 10 жилых модулей для высокогорных гидропостов.

Напомним, в 2016 году АГЭУ ГУ «Казселезащита» проведены работы по опорожнению на 6-и озерах в бассейнах рек Ақсай, Улкен и Киши Алматы на сумму 61 млн.тенге (из местного бюджета -30 млн.тенге, из Республиканского бюджета -31млн. тенге) и откачано 6,9 млн. куб.м. воды. Также приобретены 10 глубинных насосов на сумму 68 млн. тенге из местного бюджета.



