Осенью выйдут две новые книги о вселенной Гарри Поттера
Отмечается, что они будут называться «Гарри Поттер: История магии — Книга выставки» и «Гарри Поттер: Путешествие по истории магии» и предстанут общественности в октябре.
В британском издательстве Bloomsbury сообщили, что этой осенью будут опубликованы две новые книги о волшебной вселенной Гарри Поттера.
Об этом сообщается на сайте издательства, передает RT.
Отмечается, что они будут называться «Гарри Поттер: История магии — Книга выставки» и «Гарри Поттер: Путешествие по истории магии» и предстанут общественности в октябре.
Первая книга будет рассказывать о предметах, которые приходится изучать юным волшебникам в Хогвартсе, чтобы овладеть магией. Вторая же посвящена путешествиям, алхимии, колдовству, животным волшебного мира.
Британское издательство приурочит выпуск книг к выставке в честь 20-летия выхода книги «Гарри Поттер и философский камень».
Ранее в Facebook и Twitter были активированы посвящённые Гарри Поттеру специальные функции.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.