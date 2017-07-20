Осенью выйдут две новые книги о вселенной Гарри Поттера

Отмечается, что они будут называться «Гарри Поттер: История магии — Книга выставки» и «Гарри Поттер: Путешествие по истории магии» и предстанут общественности в октябре.

В британском издательстве Bloomsbury сообщили, что этой осенью будут опубликованы две новые книги о волшебной вселенной Гарри Поттера.

Об этом сообщается на сайте издательства, передает RT.

Отмечается, что они будут называться «Гарри Поттер: История магии — Книга выставки» и «Гарри Поттер: Путешествие по истории магии» и предстанут общественности в октябре.

Первая книга будет рассказывать о предметах, которые приходится изучать юным волшебникам в Хогвартсе, чтобы овладеть магией. Вторая же посвящена путешествиям, алхимии, колдовству, животным волшебного мира.

Британское издательство приурочит выпуск книг к выставке в честь 20-летия выхода книги «Гарри Поттер и философский камень».

Ранее в Facebook и Twitter были активированы посвящённые Гарри Поттеру специальные функции.