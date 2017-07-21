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Следователи подтвердили смерть Честера из Linkin Park

21 июля 2017, 01:13

Тело исполнителя нашли утром в четверг в его доме.

Следователи округа Лос-Анджелес подтвердили смерть лидера рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Associated Press.

О том, что Беннингтон скончался в возрасте 41 года, первым написал портал TMZ. По данным ресурса, музыкант совершил самоубийство. Тело исполнителя нашли утром в четверг в его доме.

Отмечается, что артист на протяжении нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также был участником коллективов Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.

Фото: Marc Nader / Zumapress/ Globallookpress.com



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