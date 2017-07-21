Честер Беннингтон повесился в день рождения Криса Корнелла
Фронтмен группы Soundgarden покончил с собой в мае этого года. Музыканты были близкими друзьями.
Вокалист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью в день рождения фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла 20 июля. Согласно информации портала TMZ, музыканты были близкими друзьями.
Крис Корнелл покончил с собой 18 мая 2017 года. Честер Беннингтон почтил его память, спев на похоронах песню Hallelujah.
В день смерти друга Беннингтон опубликовал в "Твиттере" послание с благодарностью за то, что Корнелл позволил ему стать частью его жизни.
Ранее портал TMZ сообщил, что Честера Беннингтона нашли повешенным в его доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе.
With all of my love @chriscornell. pic.twitter.com/NFz0dnxfp8— Chester Bennington (@ChesterBe) 18 мая 2017 г.
Фото: ©REUTERS/Mario Anzuoni
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