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Честер Беннингтон повесился в день рождения Криса Корнелла

21 июля 2017, 01:17

Фронтмен группы Soundgarden покончил с собой в мае этого года. Музыканты были близкими друзьями.

Вокалист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью в день рождения фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла 20 июля. Согласно информации портала TMZ, музыканты были близкими друзьями.

Крис Корнелл покончил с собой 18 мая 2017 года. Честер Беннингтон почтил его память, спев на похоронах песню Hallelujah.

В день смерти друга Беннингтон опубликовал в "Твиттере" послание с благодарностью за то, что Корнелл позволил ему стать частью его жизни.

Ранее портал TMZ сообщил, что Честера Беннингтона нашли повешенным в его доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе.

Фото: ©REUTERS/Mario Anzuoni


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