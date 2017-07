Честер Беннингтон повесился в день рождения Криса Корнелла

Вокалист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью в день рождения фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла 20 июля. Согласно информации портала TMZ, музыканты были близкими друзьями.

Крис Корнелл покончил с собой 18 мая 2017 года. Честер Беннингтон почтил его память, спев на похоронах песню Hallelujah.

В день смерти друга Беннингтон опубликовал в "Твиттере" послание с благодарностью за то, что Корнелл позволил ему стать частью его жизни.

Ранее портал TMZ сообщил, что Честера Беннингтона нашли повешенным в его доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе.

