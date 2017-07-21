Жару на юге и ветер на востоке обещают синоптики в пятницу

На северо-западе республики ночью и утром местами ожидается туман.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал, усилится ветер, на севере, северо-западе республики ночью и утром местами ожидается туман.





Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.





В Акмолинской области местами возможен град, шквал, ночью и утром в отдельных районах туман, днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами усилится ветер 18 м/с, ночью и утром - туман, днем - возможен град, шквал.





В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром – туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, шквал.





В Павлодарской, Карагандинской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал. В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал.





В Южно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Атырауской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.





Днем в Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.





В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





г. Астана: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.





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Фото: Первый пензенский портал







