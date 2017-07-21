"Иртыш" проиграл "Црвене Звезде" и вылетел из Лиги Европы
21 июля 2017, 06:10
На исход матча повлиял быстрый гол.
Футболисты "Иртыша" в гостях проиграли "Црвене Звезде" и вылетели из Лиги Европы, передает Vesti.kz.
Ответная встреча второго раунда квалификации проходила на стадионе имени Райко Митича в Белграде и завершилась со счетом 2:0. Видео голов можно посмотреть здесь, а подробной статистикой можно ознакомиться по этой ссылке.
Уже на десятой минуте "Црвена Звезда" вышла вперед - точным ударом со штрафного ворота "Иртыша" поразил голландский хавбек Митчелл Доналд. Минимальный счет сохранялся больше часа.
На 77-й минуте второй гол "Црвены Звезды" забил полузащитник Славолюб Срнич, который поставил точку в игре.
Первый матч в Павлодаре завершился со счетом 1:1. Таким образом, "Црвена Звезда" с общим результатом 3:1 проходит "Иртыш" и в третьем раунде Лиги Европы встретится с чешской "Спартой" из Праги.
Ранее из Лиги Европы после второго раунда вылетел "Кайрат", проигравший по сумме двух матчей албанскому "Скендербеу" (1:1, 0:2), а "Ордабасы" споткнулся на первом же сопернике - боснийском "Широки Бриеге" (0:2, 0:0).
Таким образом, в Лиге Европы на данный момент не осталось ни одного казахстанского клуба. Теоретически в этот турнир может перейти "Астана", которая во втором раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с польской "Легией".
Фото с официального сайта "Црвены Звезды"
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