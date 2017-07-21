Промоутер Сондерса провел предварительные переговоры с Головкиным

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен всерьез намерен организовать своему клиенту бой с победителем поединка Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) - Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.





«Теперь план ясен: если Сондерс побьет Монро, то будет в поул-позишн, чтобы встретиться с победителем блокбастера Канело - Головкин. Предварительные переговоры насчет этого уже состоялись. Мы хотим, чтобы Билл регулярно дрался, поэтому дата боя с одним из двух этих парней в декабре вполне четко вырисовывается. Поэтому у Билла есть все основания сделать свою работу в поединке с Монро. Я не сомневаюсь, что бой Канело - Головкин станет классикой, и сразу после его окончания последуют призывы к реваншу - в случае победы Головкина пункт о реванше есть. Но, по всей вероятности, вряд ли это случится до очередного мексиканского праздника, а он будет лишь в следующем году», - написал Уоррен в своей колонке на Boxingscene.com.





Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. В этот же день Сондерс в Лондоне встретится с Вилли Монро-младшим (21-2, 6 КО).





Напомним, что именно пояса британца (WBO) не хватает Головкину для объединения всех титулов в дивизионе.





Фото: Boxingscene.com



