Казахстанский экономист дважды попал в книгу рекордов Гиннесса благодаря ловкости рук

Казахстанский экономист попал в книгу рекордов Гиннесса. Правда, его достижение связано не с основной профессией, а с хобби. Женис Айтжанов удивил жюри тем, что в течение одной минуты прокрутил четыре монеты между пальцами 14 раз, передает ТК "Астана"





Сегодня повторить этот трюк не может ни один иллюзионист мира. И это для казахстанца уже второе достижение. Два года назад молодого человека внесли во всемирную книгу рекордов за прокручивание одной монеты 55 раз.





Полная версия трюка длится 60 секунд. За это время молодому человеку удается прокрутить монеты 14 раз.





"Первый рекорд - это прокручивание монеты или «ручеек» называется. Я сделал 55 раз за минуту. В 2016 году сертификат получил. Как первый получил, у меня сразу появилось воодушевление, что значит я могу это сделать. Недавно сделал рекорд. Это раскладка четырех монет, называется «бабочка». Это между пальцами, когда монету держите, она раскрывается, собирается. За 60 секунд 14 раз. Предыдущий рекорд был 8 раз. Почти в 2 раза больше. Но мой лучший рекорд - это 16 было во время репетиции. Но я сделал 14. Я вот думаю, что я его могу побить, 16 сделать. И уже его никто не перебьет", - сказал иллюзионист Женис Айтжанов.





Любовь к фокусам родилась у алматинца в детстве. Учился на книгах. Некоторым трюкам иллюзиониста научил известный фокусник Джимми Браун. Сегодня помимо прокручивания монет в копилке казахстанца есть много других впечатляющих номеров. Так Женис угадывает пин-код на телефоне, имена близких людей, читает мысли и может озвучить тайную мечту человека. Сам фокусник рассказывает: его трюки не ловкость рук. Скорее сила мысли. Сейчас молодой человек активно продвигает микро-магию как отдельный вид зрелищ.





"Не воспринимают пока всерьез. В Казахстане этот вид искусства больше приравнен, наверно, к цирку, до сих пор в сознании людей. Но на самом деле время идет, творчество развивается, это искусство тоже не стоит на месте. За рубежом уже давно не только в цирках, но уже и в театре. И то, что мы делаем, мне кажется, это больше к театру. Потому что мы работаем, создавая иллюзию, что мы настоящие волшебники. Мы создаем какие-то чудеса, мы дарим людям бесценные эмоции, когда он вспоминает свое детство", - поведал иллюзионист.





На достигнутом Женис останавливаться не намерен. Сейчас активно работает над новым трюком. Прокручивает монеты на двух руках. Уверен, что в течение года установит новый рекорд. Кроме того, иллюзионист вскоре представит «Книгу магии», в которой поделится некоторыми секретами своего мастерства.







