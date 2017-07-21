В США на крышу дома с неба свалился пакет с замороженной свининой

Инцидент произошел в прошлую субботу в городе Дирфилд-Бич, где проживает семья Трэвиса Адэйра.





По словам Адэйра, пакет с мясом ударился о крышу с "оглушительным грохотом". Он подумал, что это гром, но затем его жена вышла на улицу и обнаружила рядом с домом два свертка с мясом, еще три остались на крыше. Общий вес пакета составлял почти семь килограммов.





"Это должно было упасть с неба. Это слишком тяжелый пакет, чтобы его можно было забросить на крышу", — сообщил мужчина. Рядом с домом находятся три аэропорта, и Адэйр полагает, что мясо выпало из самолета.



