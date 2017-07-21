Греческие власти сообщили о погибших в результате землетрясения

В результате землетрясения в Эгейском море погибли по меньшей мере два человека, передает Лента.ру





О гибели двух жителей острова Кос сообщил Гиоргос Кирицис, мэр одноименного города. Ранения получили более 100 человек, обрушились старые здания, передает Associated Press.





В соседней Турции около 70 жителей города Бодрум обратились в больницы, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала NTV.





Пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения, часть из них в панике выпрыгнула из окон, получив переломы, ушибы и порезы. При этом серьезных травм ни у кого нет.





Землетрясение произошло в ночь на пятницу, 21 июля. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 10,3 километрах к югу от курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало небольшое цунами, его амплитуда составила около 25 сантиметров.





Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. Власти рекомендовали жителям не возвращаться пока в дома из-за риска повторных толчков, которые все еще продолжаются.



