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Зятя Трампа Д.Кушнера СМИ подозревают в использовании служебного положения

21 июля 2017, 09:29

Связанные с зятем нынешнего президента США фирмы писали в Интернете о том, что «этот парень добился избрания Трампа».

Телеканал CNN обвинил зятя Дональда Трампа в использовании служебного положения для укрепления собственного семейного бизнеса, передает Росбалт.

По данным СМИ, компании, которые занимаются строительством и продажей недвижимости, продолжают упоминать имя Джареда Кушнера в рекламных материалах, направленных на китайскую аудиторию.

Кроме того, связанные с зятем нынешнего президента США фирмы писали в Интернете о том, что «этот парень добился избрания Трампа».

Ранее Кушнера уже обвиняли в организации хитрой схемы по привлечению финансов. Как пишет РИА Новости, граждане КНР могли инвестировать по 500 тыс. долларов в строящуюся недвижимость, а затем воспользоваться программой по предоставлению виз США для инвесторов.

Фото: Belsat.eu

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