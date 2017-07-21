Зятя Трампа Д.Кушнера СМИ подозревают в использовании служебного положения

Связанные с зятем нынешнего президента США фирмы писали в Интернете о том, что «этот парень добился избрания Трампа».

Телеканал CNN обвинил зятя Дональда Трампа в использовании служебного положения для укрепления собственного семейного бизнеса , передает , передает Росбалт





По данным СМИ, компании, которые занимаются строительством и продажей недвижимости, продолжают упоминать имя Джареда Кушнера в рекламных материалах, направленных на китайскую аудиторию.





Кроме того, связанные с зятем нынешнего президента США фирмы писали в Интернете о том, что «этот парень добился избрания Трампа».





Ранее Кушнера уже обвиняли в организации хитрой схемы по привлечению финансов. Как пишет РИА Новости, граждане КНР могли инвестировать по 500 тыс. долларов в строящуюся недвижимость, а затем воспользоваться программой по предоставлению виз США для инвесторов.



