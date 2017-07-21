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Землетрясение в Бодруме и на греческом острове Кос: около 200 человек пострадали

21 июля 2017, 09:35

Землетрясение спровоцировало небольшое цунами.

После сильного землетрясения в медицинские учреждения обратились около 70 жителей турецкого города Бодрум. Люди пострадали при падениях, в панике покидая дома после первых толчков. Некоторые получили травмы, ушибы и порезы, выпрыгивая из окон. При этом серьезных ранений ни у кого нет, сообщает Росбалт.

В то же время на греческом острове Кос от последствий землетрясения пострадали 120 человек, передает Associated Press. Из-за подземных толчков также были повреждены несколько зданий и главный порт острова.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на пятницу. Его эпицентр находился в море в 10,3 км от курортного Бодрума на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря. Наиболее сильными они были в районе Бодрума и Датчи (провинция Мугла). Однако серьезных разрушений не зафиксировано.

Землетрясение спровоцировало небольшое цунами. Жертвами стихии стали два человека, они погибли на острове Кос.

По предварительным данным, россияне и казахстанцы в результате стихии не пострадали. Часть туристов была выведена из отелей.

Фото: © AFP 2017 / ARIS MESSINIS

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