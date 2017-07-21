Завершились судебные процессы по факту создания картеля на рынке лекарственных средств

Вынесены последние решения судов в пользу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по факту выявления картельного сговора на рынке услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения между поставщиками логистических услуг, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

Как ранее уже сообщалось, постановлением суда г. Алматы от 11 апреля 2017 года оставлено без изменений постановление СМАС г. Алматы от 7 февраля 2017 года о признании виновным ТОО «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» за правонарушение, предусмотренное статьей 159 частью первой КоАП.

Аналогичные решения приняты и в отношении остальных двух участников картельного соглашения - ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат» и ТОО «СТОФАРМ». Так, постановлениями судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского и Костанайского областных судов от 27 апреля и 3 июля 2017 года оставлены без изменений постановления СМАС г. Павлодара от 17 марта 2017 года и г. Костаная от 6 июня 2017 года о признании виновными этих компаний за правонарушение, предусмотренное статьей 159 частью первой КоАП.

Общая сумма штрафных санкций (административный штраф и монопольный доход) по трем компаниям составила порядка 500 млн. тенге. Решения вступили в законную силу.

По состоянию на 18 июля 2017 года ТОО «СТОФАРМ» в бюджет государства уплачен монопольный доход, полученный в результате осуществления монополистической деятельности, в размере 2 366 766 тенге.