Синхронистки РК вышли в финал комбинированной программы на ЧМ в Будапеште

По итогам выступлений сборная Казахстана расположилась на 12 месте с результатом 81.0333 балла и квалифицировалась в финал соревнований.

В Будапеште прошли предварительные выступления комбинированной программы в синхронном плавании. По итогам выступлений сборная Казахстана расположилась на 12 месте с результатом 81.0333 балла и квалифицировалась в финал соревнований, который пройдет 22 июля , сообщила пресс-служба федерации водных видов спорта РК.





По словам тренера сборной Наили Баймурзиной, юная команда казахстанских синхронисток, для которых этот чемпионат мира стал первым крупным стартом, сегодняшним попаданием в финал показала очень хороший результат.





Кроме того, впервые за всю историю синхронного плавания Казахстана наши спортсмены участвовали в финале произвольной программы дуэтов на мировом первенстве, что также является большим достижением.



