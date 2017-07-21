Синхронистки РК вышли в финал комбинированной программы на ЧМ в Будапеште
21 июля 2017, 10:01
По итогам выступлений сборная Казахстана расположилась на 12 месте с результатом 81.0333 балла и квалифицировалась в финал соревнований.
В Будапеште прошли предварительные выступления комбинированной программы в синхронном плавании. По итогам выступлений сборная Казахстана расположилась на 12 месте с результатом 81.0333 балла и квалифицировалась в финал соревнований, который пройдет 22 июля, сообщила пресс-служба федерации водных видов спорта РК.
По словам тренера сборной Наили Баймурзиной, юная команда казахстанских синхронисток, для которых этот чемпионат мира стал первым крупным стартом, сегодняшним попаданием в финал показала очень хороший результат.
Кроме того, впервые за всю историю синхронного плавания Казахстана наши спортсмены участвовали в финале произвольной программы дуэтов на мировом первенстве, что также является большим достижением.
«Это наш третий чемпионат мира. С каждым годом мы все ближе и ближе подбирались к этой заветной дюжине, и вот, наконец, пробились в финал. Сегодня и вчера нашими соперниками был дуэт из США. Конечно, разрыв в две сотые балла оставил двоякие чувства. Но тем не менее, общее впечатление радостное! С уверенностью можем сказать, что потенциал есть и на 12-м месте мы оставаться не намерены», - комментируют свое выступление Екатерина и Александра Немич.
В плавании в открытой воде в командной эстафете на дистанции 5 км наши пловцы финишировали на 18 месте с результатом 1:00:59.30 (Кенесары Кененбаев - 14:39.60; Ксения Романчук - 30:00.30; Нина Рахимова - 46:29.40; Лев Черепанов - 1:00:59.30).
Всего в командной эстафете участвовало 19 команд. Женская команда ватерполисток проиграла сборной России со счетом 15:6 (5:1; 3:2; 4:2; 3:1).
21 июля мужская команда ватерполистов сыграет со сборной Черногории.
В плавании в открытой воде пройдут смешанные соревнования на дистанции 25км, где участвуют Виталий Худяков, Кенесары Кененбаев, Ксения Романчук. Фото федерации водных видов спорта РК
Фото: Федерации водных видов спорта РК
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