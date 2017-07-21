В РФ могут запретить использование мессенджеров

Депутаты планируют выявлять и блокировать противозаконную деятельность в мессенджерах.

Во втором чтении 19 июля большинством голосов (365 - «за») был принят законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Во втором чтении законопроект претерпел некоторые изменения, а именно в текст документа добавлена норма о том, что мессенджеры обязаны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями» в соответствии с процедурой, определяемой правительством.

Также из документа убрали пункт о запрете массовых рассылок по требованию ведомств.

Из документа не понятно, что именно будет блокироваться, а голосование документа происходило без обсуждения.

По информации издания VC.ru, журналистам которого удалось пообщаться с депутатом из «Справедливой России» и автором правок Олегом Николаевым, в документ было добавлено положение о возможности блокировать отдельных пользователей. По словам депутата, запрет на использование мессенджера будет выдаваться судом в случае использования мессенджера для противозаконной деятельности. Однако источник издания не смог уточнить, каким именно образом правоохранительные органы будут выявлять подобную деятельность.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в мае текущего года. Цель законопроекта - запретить анонимное использование мессенджеров.

В случае принятия законопроекта в третьем чтении, 21 июля, закон вступит в силу с 1 января 2018 года.