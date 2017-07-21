|
Диагнозы
|
Оценка врачом с опытом в
авиационной медицине
|
Приемлемо
|
Комментарий
|
Нарушения сердечно-сосудистой
системы
|
Стенокардия
|
Нестабильная стенокардия или стенокардия с минимальной нагрузкой
|
Контролируемая, лекарственными средствами. Без проявлений в
состоянии покоя.
|
|
Инфаркт миокарда
|
Случившийся, в течение последних 10 дней или с высоким риском (ФВ
<40%, сердечная недостаточность, необходимость дальнейшего исследования,
реваскуляризация или добавочное устройство для лечения)
|
≥10 дней и более, если без осложнений
|
|
Сердечная недостаточность
|
Острая сердечная недостаточность или не контролируемая хроническая
сердечная недостаточность
|
Если сердечная недостаточность является контролируемой и условия
стабильные
|
Адекватный контроль, если кто-то может ходить 50 метров или пойти
вверх по лестнице при нормальном темпе без одышки.
В противном случае, во время полета необходим кислород.
|
Отек легких
|
Не разрешенный
|
Разрешенный отек легких или любой провоцирующий фактор
|
Может потребоваться соблюдение тактики при инфаркте миокарда
|
Врожденные пороки сердца
|
Все случаи
|
Во всех случаях в полете необходим кислород
|
Операции на сердце
|
Операции на сердце 9 дней или меньше для АКШ и при вмешательствах
на клапанах сердца хирургия. Недавние операции по ДМПП, ДМЖП,
трансплантация и др.
|
10 дней и более
|
ДМПП - дефект межпредсердной перегородки
ДМЖП - дефект межжелудочковой перегородки
АКШ - аортокоронарное шунтирование
|
Ангиография/коронарография
|
24 часа и меньше
|
24 часа и более, если условия стабильные
|
|
Ангиопластика с или без стента
|
2 дня и меньше
|
3 дня и более если асимптоматичны
|
|
Имплантация пейсмекера или дефибриллятора
|
2 дня и более, если отсутствует пневмоторакс и ритм сердца
стабильный
|
|
|
Радиочастотная абляция
|
2 дня и более
|
Пациент летает в течение недели и процедуры считается с высоким
риском тромбоза глубоких вен
|
|
Глубокий тромбоз вен нижних конечностей
|
Если активное течение
|
Когда проходит асимптомно
|
Состояние стабильное с оральными антикоагулянтами
|
Легочная эмболия
|
Если ситуация возникла в течение 4 дней и меньше
|
5 дней и более, если антикоагуляция стабильная и PAO 2 нормальная в
комнатных условиях
|
С новым прямым ингибитором фактора Ха может быть приемлемо
|
Нарушения кроветворения
|
Анемия
|
Уровень гемоглобина менее чем 9,5 г/дл (5,9 ммоль/л), если нет
хронического заболевания
|
Уровень гемоглобина более 9,5 г/дл (5,9 ммоль/л)
|
Если острая анемия, уровень гемоглобина следует оценивать более 24
часов после последней потери крови, которая разрешилась (остановилась)
|
Серповидно-клеточная анемия (Sickle cell disease)
|
Выработка серповидно-клеточных эритроцитов в предыдущие 9 дней
|
10 дней и более
|
Всегда нужна поддержка кислорода
|
Заболевания дыхательной системы
|
Пневмоторакс (воздух в полости вокруг легких из-за прокольной раны
или спонтанный пневмоторакс)
|
6 дней или меньше после полной инфляции (наполнения воздуха).
Приемлемо если общее состояние является адекватным, ранняя
транспортировка с дренажом типа «Heimlich» и в сопровождении врач или
медсестра
|
7 дней или более, после полной инфляции (наполнения воздуха). 14
дней после полной инфляции (наполнения воздуха) при травматическом
пневмотораксе
|
Хирургические вмешательства в грудной клетке
|
10 дней и менее
|
11 дней и более с не осложненным восстановлением
|
Например, лобэктомия, плеврэктомия, открытая биопсия легких
|
Пневмония
|
С симптомами
|
Полностью разрешенный, или если рентгеновская признаки не проходят,
симптомы отсутствуют
|
Туберкулез
|
Не леченный или в первые 2 недели лечения
|
По меньшей мере, после двух недель соответствующего лечения и
асимптоматичны
|
ХОБЛ, эмфизема, легочный фиброз, плевральный выпот (жидкость в
полость легких) и гемоторакс (кровь в полости легких) и т.д.
|
На земле необходим кислород.
PO2 < 50mmHg.
При не разрешении последнего обострения
|
Толерантен к упражнением (пешком) >50 метров без одышки и общее
состояние адекватное. Полное восстановление, если недавно было обострение.
В настоящее время нет инфекции.
|
Кистозный фиброз
|
Форсированный выдох воздуха за 1 мин. < 50% на земле
|
В настоящее время нет инфекции.
|
Астма
|
В настоящее асимптоматичное течение и нет инфекции
|
Рак
|
После активного лечения (радио- или химио-) Плевральный выпот.
Одышка на земле.
|
Асимптоматичное. Большой гемоптоз - является противопоказанием
|
Бронхоэктаз
|
Гипоксемия на земле
|
В настоящее время нет инфекции.
|
Нейромышечные заболевания
|
Сильные внелегочные ограничения. Необходима домашняя вентиляция
|
Легочные артерио-венозные мальформации
|
Если тяжелая гипоксемия (Сатурация кислорода на земле < 80%)
|
Заболевания центральной нервной
системы
|
Транзиторная ишемическая атака
|
2 дня и менее
|
После 2 дней и собственного наблюдения
|
Инсульт
|
4 дня и менее
|
5-14 дней, если состояние стабильное, или идет улучшение в
сопровождении среднего медицинского персонала. Пассажир путешествует первые
2 недели после инсульта с поддержкой кислорода
|
Если восстановление без осложнений, сопровождение среднего
медицинского персонала не требуется.
|
Большие припадки (Grand Mal)
|
24 часа и менее
|
24 часа и более, если общее состояние хорошо контролируемое
|
Внутричерепные вмешательства
|
9 дней и менее
|
10 дней и более, адекватное общее состояние
|
Желудочно-кишечные заболевания
|
Желудочно-кишечное кровотечение
|
24 часа и менее, после кровотечения
|
10 дней и более
|
Через 1-9 дней можно допускать, если эндоскопически или другим
методом кровотечение отсутствует (например, уровень гемоглобина повышается
и кровотечение остановилось)
|
Большие хирургические вмешательства в брюшной полости
|
9 дней и менее
|
10 дней и более, если восстановлено без осложнений
|
Например, резекция кишечника, открытая гистерэктомия, вмешательства
на почках и др.
|
Аппендэктомия
|
4 дня и менее
|
5 дней и более, если восстановлено без осложнений
|
Лапароскопическая хирургия (Keyhole)
|
4 дня и менее
|
5 дней и более, если восстановлено без осложнений
|
Например, холецистэктомия (удаление желчного пузыря), вмешательства
на маточной трубе
|
Диагностическая лапароскопия
|
24 часа и менее
|
24 часа и более, если газ рассосался
|
ЛОР заболевания
|
Воспаление среднего уха и синуситы
|
Острая боль или потеря функции Евстахиевой трубы
|
Если в состоянии очистить уши
|
Хирургические вмешательства на среднем ухе
|
9 дней и менее
|
10 дней и более с медицинским заключением о проведенном лечении ЛОР
органов
|
Например, стапедэктомия
|
Тонзилэктомия
|
10 дней и менее
|
|
Укрепление проволокой нижней челюсти
|
Без сопровождения
|
В сопровождении (+ резчики) или быстрое самостоятельное удаление
проволоки
|
Психиатрические заболевания
|
Острый психоз
|
Эпизоды в течении 30 дней (например, шизофрения или мания,
индуцированная лекарственными средствами)
|
Это по соображениям безопасности
|
Хронические психические нарушения
|
Если значительный риск ухудшения в полете
|
Если контролируется лекарствами и состояние стабильное (например,
жить в обществе и заботиться обо всех собственных нуждах, в том числе
лекарства)
|
Заболевания глаз
|
Проникающие ранения глаз
|
6 дней и менее
|
7 дней и более
|
|
Внутриглазные вмешательства
|
6 дней и менее
|
7 дней и более
|
Для инъекции SF6, как минимум 2 недели и как минимум 6 недель для
инъекции C3F8;
|
Хирургические вмешательства по поводу катаракты
|
24 часа и менее
|
24 часа и более
|
Лазерная хирургия роговицы
|
24 часа и менее
|
24 часа и более
|
Беременность
|
Одиночная, не осложненная
|
До конца 36 недели при расчете приблизительной даты рождения -
(EDD)
|
|
Множественная, не осложненная
|
До конца 32 недели при расчете приблизительной даты рождения -
(EDD)
|
|
Осложненная беременность
|
На индивидуальном основании с разрешения врача
|
Выкидыш
(под угрозой или полная)
|
С активным кровотечением
|
После того, как стабильная, отсутствие кровотечения и боли, по
крайней мере, за 24 часа
|
Новорожденные
|
Новорожденность
|
Менее чем за 48 часов назад под инкубатором +/- случаи вентиляции
|
Здоровые дети могут путешествовать в 48 часов, но предпочтительно в
течение
7 дней
|
Травма
|
Полное гипсование (продолжительность более 2 часов)
|
Менее чем за 48 часов после травмы, если гипсовая повязка не
двустворчатая лонгета
|
48 часов и более
|
Соблюдать также правила с анемией для индекса бедро /таз, например
гемоглобин 9,5 г/дл
(5,9 ммоль/л)
|
Ожоги
|
Если до сих пор в шоке или с широким распространением инфекции
|
Общее состояние стабильное
|
Искуственная вентиляция
|
Серьезный случай заболевания, который может быть приемлем после
детального обсуждения с врачом авиакомпании, медицинской организации
|
Долгосрочное стабильное состояние, только с вентиляцией воздуха
|
Разные болезни
|
Передающиеся заболевания (инфекционные)
|
В заразной стадии болезни
|
Вмешательства на позвоночнике
|
В течении 7 дней после вмешательства
|
После 7 дней
|
Пассажиры в состоянии сидеть прямо в течение взлета и посадки и в
состоянии терпеть неожиданные, сильные турбулентности и вибрации, связанные
с полетами. Поддержка скобки, такие как скобки Halo, которые предотвращают
ношение спасательного жилета при чрезвычайной ситуации.
|
Заболевания в терминальной стадии (если прогноз для полета
неблагоприятный)
|
Индивидуальная оценка
|
Декомпрессионная болезнь
|
Не леченный или с симптомами
|
3 дня после лечения кессонной болезни или 7 дней после лечения
неврологических симптомов