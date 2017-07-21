В соответствии с подпунктом 41-71) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации. В частности, доврачебная и квалифицированная медицинская помощь на борту воздушного судна оказываются пассажирам, а в некоторых случаях и экипажу воздушного судна. Медицинская помощь оказывается за счет средств организации гражданской авиации. При оказании медицинской помощи, в том числе иностранным авиапассажирам, не допускается использование лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности, использование медицинских измерительных изделий, не прошедшим поверку и регистрацию в установленном законодательством порядке Республики Казахстан, а также медицинских средств и изделий медицинского назначения, имеющиеся у больного, за исключением случаев, если они назначены медицинским работником. Медицинская помощь пассажирам и экипажу воздушного судна оказывается медицинскими работниками медицинского пункта (далее - медпункт) на территории аэропорта, а также на борту воздушного судна во время его стоянки. В медпункте оказываются следующие виды медицинской помощи: 1) доврачебная медицинская помощь; 2) квалифицированная медицинская помощь (при наличии в штате медпункта врача). В медпункте оказывается медицинская помощь в форме амбулаторно-поликлинической помощи без круглосуточного медицинского наблюдения, включающей комплекс медицинских услуг и санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий на территории аэропорта. При получении сообщения о наличии на борту воздушного судна пассажира, нуждающегося в медицинской помощи, медицинский работник медпункта прибывает к воздушному судну во время его стоянки, оказывает соответствующую помощь и принимает решение о возможности его дальнейшего полета/госпитализации. При обращении пассажира за медицинской помощью в медпункт: 1) проводится медицинское обследование, ставится предварительный диагноз и при необходимости оказывается медицинская помощь; 2) для кратковременного наблюдения больного, он оставляется в медпункте, а в случае затруднения в установлении предварительного диагноза заболевания необходимо обратиться за консультацией в медицинские организации; 3) при наличии медицинских показаний - вызывается бригада скорой медицинской помощи и/или направляется на госпитализацию; 4) при наличии противопоказаний для пользования воздушным судном отстраняется от полета и выдается ему справка об отстранении от полета; 5) информируется диспетчер службы организации перевозок о пассажире, отстраненном от полета и производится соответствующая запись в журнале обращений пассажиров за медицинской помощью, при этом, обязательно отмечается, куда он выбыл. Также приказом утверждены: Медицинские показания/противопоказания к транспортировке пациентов/авиапассажиров на воздушных судах гражданской авиации Диагнозы Оценка врачом с опытом в авиационной медицине Приемлемо Комментарий Нарушения сердечно-сосудистой системы Стенокардия Нестабильная стенокардия или стенокардия с минимальной нагрузкой Контролируемая, лекарственными средствами. Без проявлений в состоянии покоя. Инфаркт миокарда Случившийся, в течение последних 10 дней или с высоким риском (ФВ <40%, сердечная недостаточность, необходимость дальнейшего исследования, реваскуляризация или добавочное устройство для лечения) ≥10 дней и более, если без осложнений Сердечная недостаточность Острая сердечная недостаточность или не контролируемая хроническая сердечная недостаточность Если сердечная недостаточность является контролируемой и условия стабильные Адекватный контроль, если кто-то может ходить 50 метров или пойти вверх по лестнице при нормальном темпе без одышки. В противном случае, во время полета необходим кислород. Отек легких Не разрешенный Разрешенный отек легких или любой провоцирующий фактор Может потребоваться соблюдение тактики при инфаркте миокарда Врожденные пороки сердца Все случаи Во всех случаях в полете необходим кислород Операции на сердце Операции на сердце 9 дней или меньше для АКШ и при вмешательствах на клапанах сердца хирургия. Недавние операции по ДМПП, ДМЖП, трансплантация и др. 10 дней и более ДМПП - дефект межпредсердной перегородки ДМЖП - дефект межжелудочковой перегородки АКШ - аортокоронарное шунтирование Ангиография/коронарография 24 часа и меньше 24 часа и более, если условия стабильные Ангиопластика с или без стента 2 дня и меньше 3 дня и более если асимптоматичны Имплантация пейсмекера или дефибриллятора 2 дня и более, если отсутствует пневмоторакс и ритм сердца стабильный Радиочастотная абляция 2 дня и более Пациент летает в течение недели и процедуры считается с высоким риском тромбоза глубоких вен Глубокий тромбоз вен нижних конечностей Если активное течение Когда проходит асимптомно Состояние стабильное с оральными антикоагулянтами Легочная эмболия Если ситуация возникла в течение 4 дней и меньше 5 дней и более, если антикоагуляция стабильная и PAO 2 нормальная в комнатных условиях С новым прямым ингибитором фактора Ха может быть приемлемо Нарушения кроветворения Анемия Уровень гемоглобина менее чем 9,5 г/дл (5,9 ммоль/л), если нет хронического заболевания Уровень гемоглобина более 9,5 г/дл (5,9 ммоль/л) Если острая анемия, уровень гемоглобина следует оценивать более 24 часов после последней потери крови, которая разрешилась (остановилась) Серповидно-клеточная анемия (Sickle cell disease) Выработка серповидно-клеточных эритроцитов в предыдущие 9 дней 10 дней и более Всегда нужна поддержка кислорода Заболевания дыхательной системы Пневмоторакс (воздух в полости вокруг легких из-за прокольной раны или спонтанный пневмоторакс) 6 дней или меньше после полной инфляции (наполнения воздуха). Приемлемо если общее состояние является адекватным, ранняя транспортировка с дренажом типа «Heimlich» и в сопровождении врач или медсестра 7 дней или более, после полной инфляции (наполнения воздуха). 14 дней после полной инфляции (наполнения воздуха) при травматическом пневмотораксе Хирургические вмешательства в грудной клетке 10 дней и менее 11 дней и более с не осложненным восстановлением Например, лобэктомия, плеврэктомия, открытая биопсия легких Пневмония С симптомами Полностью разрешенный, или если рентгеновская признаки не проходят, симптомы отсутствуют Туберкулез Не леченный или в первые 2 недели лечения По меньшей мере, после двух недель соответствующего лечения и асимптоматичны ХОБЛ, эмфизема, легочный фиброз, плевральный выпот (жидкость в полость легких) и гемоторакс (кровь в полости легких) и т.д. На земле необходим кислород. PO2 < 50mmHg. При не разрешении последнего обострения Толерантен к упражнением (пешком) >50 метров без одышки и общее состояние адекватное. Полное восстановление, если недавно было обострение. В настоящее время нет инфекции. Кистозный фиброз Форсированный выдох воздуха за 1 мин. < 50% на земле В настоящее время нет инфекции. Астма В настоящее асимптоматичное течение и нет инфекции Рак После активного лечения (радио- или химио-) Плевральный выпот. Одышка на земле. Асимптоматичное. Большой гемоптоз - является противопоказанием Бронхоэктаз Гипоксемия на земле В настоящее время нет инфекции. Нейромышечные заболевания Сильные внелегочные ограничения. Необходима домашняя вентиляция Легочные артерио-венозные мальформации Если тяжелая гипоксемия (Сатурация кислорода на земле < 80%) Заболевания центральной нервной системы Транзиторная ишемическая атака 2 дня и менее После 2 дней и собственного наблюдения Инсульт 4 дня и менее 5-14 дней, если состояние стабильное, или идет улучшение в сопровождении среднего медицинского персонала. Пассажир путешествует первые 2 недели после инсульта с поддержкой кислорода Если восстановление без осложнений, сопровождение среднего медицинского персонала не требуется. Большие припадки (Grand Mal) 24 часа и менее 24 часа и более, если общее состояние хорошо контролируемое Внутричерепные вмешательства 9 дней и менее 10 дней и более, адекватное общее состояние Желудочно-кишечные заболевания Желудочно-кишечное кровотечение 24 часа и менее, после кровотечения 10 дней и более Через 1-9 дней можно допускать, если эндоскопически или другим методом кровотечение отсутствует (например, уровень гемоглобина повышается и кровотечение остановилось) Большие хирургические вмешательства в брюшной полости 9 дней и менее 10 дней и более, если восстановлено без осложнений Например, резекция кишечника, открытая гистерэктомия, вмешательства на почках и др. Аппендэктомия 4 дня и менее 5 дней и более, если восстановлено без осложнений Лапароскопическая хирургия (Keyhole) 4 дня и менее 5 дней и более, если восстановлено без осложнений Например, холецистэктомия (удаление желчного пузыря), вмешательства на маточной трубе Диагностическая лапароскопия 24 часа и менее 24 часа и более, если газ рассосался ЛОР заболевания Воспаление среднего уха и синуситы Острая боль или потеря функции Евстахиевой трубы Если в состоянии очистить уши Хирургические вмешательства на среднем ухе 9 дней и менее 10 дней и более с медицинским заключением о проведенном лечении ЛОР органов Например, стапедэктомия Тонзилэктомия 10 дней и менее Укрепление проволокой нижней челюсти Без сопровождения В сопровождении (+ резчики) или быстрое самостоятельное удаление проволоки Психиатрические заболевания Острый психоз Эпизоды в течении 30 дней (например, шизофрения или мания, индуцированная лекарственными средствами) Это по соображениям безопасности Хронические психические нарушения Если значительный риск ухудшения в полете Если контролируется лекарствами и состояние стабильное (например, жить в обществе и заботиться обо всех собственных нуждах, в том числе лекарства) Заболевания глаз Проникающие ранения глаз 6 дней и менее 7 дней и более Внутриглазные вмешательства 6 дней и менее 7 дней и более Для инъекции SF6, как минимум 2 недели и как минимум 6 недель для инъекции C3F8; Хирургические вмешательства по поводу катаракты 24 часа и менее 24 часа и более Лазерная хирургия роговицы 24 часа и менее 24 часа и более Беременность Одиночная, не осложненная До конца 36 недели при расчете приблизительной даты рождения - (EDD) Множественная, не осложненная До конца 32 недели при расчете приблизительной даты рождения - (EDD) Осложненная беременность На индивидуальном основании с разрешения врача Выкидыш (под угрозой или полная) С активным кровотечением После того, как стабильная, отсутствие кровотечения и боли, по крайней мере, за 24 часа Новорожденные Новорожденность Менее чем за 48 часов назад под инкубатором +/- случаи вентиляции Здоровые дети могут путешествовать в 48 часов, но предпочтительно в течение 7 дней Травма Полное гипсование (продолжительность более 2 часов) Менее чем за 48 часов после травмы, если гипсовая повязка не двустворчатая лонгета 48 часов и более Соблюдать также правила с анемией для индекса бедро /таз, например гемоглобин 9,5 г/дл (5,9 ммоль/л) Ожоги Если до сих пор в шоке или с широким распространением инфекции Общее состояние стабильное Искуственная вентиляция Серьезный случай заболевания, который может быть приемлем после детального обсуждения с врачом авиакомпании, медицинской организации Долгосрочное стабильное состояние, только с вентиляцией воздуха Разные болезни Передающиеся заболевания (инфекционные) В заразной стадии болезни Вмешательства на позвоночнике В течении 7 дней после вмешательства После 7 дней Пассажиры в состоянии сидеть прямо в течение взлета и посадки и в состоянии терпеть неожиданные, сильные турбулентности и вибрации, связанные с полетами. Поддержка скобки, такие как скобки Halo, которые предотвращают ношение спасательного жилета при чрезвычайной ситуации. Заболевания в терминальной стадии (если прогноз для полета неблагоприятный) Индивидуальная оценка Декомпрессионная болезнь Не леченный или с симптомами 3 дня после лечения кессонной болезни или 7 дней после лечения неврологических симптомов Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.