В соответствии с частью 4-1 статьи 88 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан утверждены Правила перевода осужденного для поддержания социально полезных связей.

В частности, перевод осужденного в другое учреждение того же вида для поддержания его социально полезных связей (далее - перевод) осуществляется на основании письменного указания (далее - наряд) уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы (далее - Комитет УИС).

Супруг (супруга), близкие родственники и родственники (далее - родственники) осужденного определяются в соответствии со статьей 1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье».

Основанием для рассмотрения вопроса перевода является письменное заявление в произвольной форме (далее - заявление) осужденного или его родственников.

Родственники, инициирующие вопрос перевода осужденного прилагают к заявлению копии следующих документов (далее - документы):

1) удостоверяющих их личности;

2) подтверждающих родственную связь с осужденным;

3) о регистрации по месту жительства.

В случае если осужденный обращается о своем переводе самостоятельно, то в заявлении указываются родственники, с кем он поддерживает социально полезные связи, с приложением к заявлению документов.

По заявлению осужденного или его родственника по вопросу перевода администрация учреждения проверяет наличие социально полезной связи осужденного с заявленными родственниками (свидания, посылки (бандероли), переписки, телефонные переговоры).

Администрация учреждения, не реже одного раза в полугодие, проводит опрос осужденных на предмет выяснения сведений о лицах, с кем они поддерживают социально полезные связи, и вносит корректировки в личные дела осужденных.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.