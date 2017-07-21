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Утверждены Правила перевода осужденного для поддержания социально полезных связей
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Аннотация к документу: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 375 «Об утверждении Правил перевода осужденного для поддержания социально полезных связей» (не введен в действие)
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В соответствии с частью 4-1 статьи 88 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан утверждены Правила перевода осужденного для поддержания социально полезных связей.
В частности, перевод осужденного в другое учреждение того же вида для поддержания его социально полезных связей (далее - перевод) осуществляется на основании письменного указания (далее - наряд) уполномоченного органа уголовно-исполнительной системы (далее - Комитет УИС).
Супруг (супруга), близкие родственники и родственники (далее - родственники) осужденного определяются в соответствии со статьей 1 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье».
Основанием для рассмотрения вопроса перевода является письменное заявление в произвольной форме (далее - заявление) осужденного или его родственников.
Родственники, инициирующие вопрос перевода осужденного прилагают к заявлению копии следующих документов (далее - документы):
1) удостоверяющих их личности;
2) подтверждающих родственную связь с осужденным;
3) о регистрации по месту жительства.
В случае если осужденный обращается о своем переводе самостоятельно, то в заявлении указываются родственники, с кем он поддерживает социально полезные связи, с приложением к заявлению документов.
По заявлению осужденного или его родственника по вопросу перевода администрация учреждения проверяет наличие социально полезной связи осужденного с заявленными родственниками (свидания, посылки (бандероли), переписки, телефонные переговоры).
Администрация учреждения, не реже одного раза в полугодие, проводит опрос осужденных на предмет выяснения сведений о лицах, с кем они поддерживают социально полезные связи, и вносит корректировки в личные дела осужденных.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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