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Солдата, который сбежал из войсковой части Актау, нашли в другом городе

21 июля 2017, 10:54

Его задержала военная полиция.

Разыскиваемого 20-летнего солдата-срочника Сергея Пыхалова задержали в Атырау вечером 20 июля. Об этом сообщили в войсковой части 6656, передает газета "Лада".

Самовольно покинувшего службу 12 июля солдата-срочника удалось разыскать лишь на восьмой день. Его задержала военная полиция.

Напомним, Сергея Пыхалова призвали в армию в 2017 году из Карагандинской области. Солдат служил в войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау. Сергей сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование.

Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорты и на вокзалы.

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