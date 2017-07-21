Солдата, который сбежал из войсковой части Актау, нашли в другом городе

Разыскиваемого 20-летнего солдата-срочника Сергея Пыхалова задержали в Атырау вечером 20 июля. Об этом сообщили в войсковой части 6656 , передает , передает газета "Лада"





Самовольно покинувшего службу 12 июля солдата-срочника удалось разыскать лишь на восьмой день. Его задержала военная полиция.





Напомним, Сергея Пыхалова призвали в армию в 2017 году из Карагандинской области. Солдат служил в войсковой части 6656, расположенной в 22 микрорайоне Актау. Сергей сбежал из актауской городской поликлиники №1, куда был направлен на обследование.





Ориентировки на военнослужащего разослали в аэропорты и на вокзалы.



