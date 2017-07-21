Будет ли девальвация тенге после EXPO, рассказал финансист

"Можно говорить о факторах, которые влияют на курс тенге в краткосрочной, долгосрочной и среднесрочной перспективах", - пояснил эксперт.

Будет ли девальвация национальной валюты после EXPO, рассказал управляющий директор АО "Банк ЦентрКредит" Галим Хусаинов, сообщает Zakon.kz . Пост об этом финансовый эксперт опубликовал на своей странице в Facebook.





"Все чаще читаю и слышу о возможной девальвации тенге по отношению к доллару. При этом используют такие популистические заявления, которые в принципе к курсу никакого отношения не имеют. Например, закончится EXPO и, все, курс будет девальвирован. Потом приводят вариант, что Нацбанк РК дал деньги ККБ и это увеличит денежную массу и повлияет на курс, так как включили печатный станок. Сейчас то же самое говорят про новую программу помощи БВУ", - написал Хусаинов.





Финансист отметил, что такие заявления "говорят только о том, что люди совершенно далеки от экономических процессов, которые проходят в стране".





"Давайте начнем с того, что сейчас у нас понимают под девальвацией - под девальвацией у нас понимают резкое обесценение валюты в течение короткого срока времени (в нашем понимании - это один-два дня). Так вот, после перехода на свободно плавающий курс такой сценарий в принципе невозможен, так как уже нет фиксированного курса тенге по отношению к доллару. Поэтому говорить о девальвации в принципе уже неверно и неактуально. Можно говорить о факторах, которые влияют на курс тенге в краткосрочной, долгосрочной и среднесрочной перспективах", - пояснил эксперт.





По его словам, в краткосрочной перспективе курс тенге сейчас по сути зависит только от двух факторов - курса рубля и цен на нефть. В среднесрочной перспективе, как он отметил, нужно учитывать еще платежный баланс, экономические факторы, такие как инфляция и денежная масса. В долгосрочной перспективе нужно смотреть на производительность труда и его отставание от темпов роста в США и других странах. Также Хусаинов пояснил про помощь банкам и предоставление ликвидности.





"У банков сейчас нет проблем с ликвидностью, о чем свидетельствует сумма стерилизованной массы НБ РК через свои ноты. Там огромная сумма, и это означает, что банкам нужны не деньги, а капитал. Это совершенно разные вещи. И когда БВУ предоставляется помощь, эта помощь сразу же утилизируется Нацбанком. Поэтому говорить про печатный станок весьма глупо и неверно", - написал он.





По утверждению эксперта, для того, чтобы увеличить денежную массу в стране, которая может оказать давление на курс, нужно:





1. Снижение процентных ставок НБ РК, что приведет к тому, что БВУ выгоднее кредитовать, чем держать деньги у регулятора, и это приведет к притоку денежной массы в экономику. И то это приведет больше не к девальвации, а к росту инфляции, а вот рост инфляции в будущем может уже влиять на курс, но это влияние уже среднесрочное.





2. Рост экономической активности. На фазе роста появляются дополнительные проекты, которые будут способны кредитоваться, и это вызовет увеличение кредитования со стороны БВУ, что также приведет к росту денежной массы.



