Пользователей Сети поразило видео НЛО с орбиты МКС

Появившееся в Сети видео, которое, как утверждается, было записано бортовыми камерами Международной космической станции, возымело эффект разорвавшейся бомбы. Уфологи ссылаются на него как на очередное доказательство своей правоты, скептики пытаются убедить их в том, что подобную картину можно наблюдать и без вмешательства гостей с далеких планет





Странную картину, по мнению недоверчивых зрителей, можно объяснить неполадками в работе записывающей аппаратуры, банальным, но не широко известным космическим явлением, или же "старым-добрым" видеомонтажом.





Их оппоненты, тем временем, утверждают, что это ярчайшее свидетельство существования развитых инопланетных форм жизни, которые наблюдают за человечеством с орбиты. Как показала практика, споры вокруг подобных видео могут вестись неделями, и к общему решению стороны не приблизятся ни на шаг.







