Пользователей Сети поразило видео НЛО с орбиты МКС
21 июля 2017, 10:56
Некоторые назвали запись "старым-добрым" видеомонтажом.
Появившееся в Сети видео, которое, как утверждается, было записано бортовыми камерами Международной космической станции, возымело эффект разорвавшейся бомбы. Уфологи ссылаются на него как на очередное доказательство своей правоты, скептики пытаются убедить их в том, что подобную картину можно наблюдать и без вмешательства гостей с далеких планет, передает Дни.ru
Странную картину, по мнению недоверчивых зрителей, можно объяснить неполадками в работе записывающей аппаратуры, банальным, но не широко известным космическим явлением, или же "старым-добрым" видеомонтажом.
Их оппоненты, тем временем, утверждают, что это ярчайшее свидетельство существования развитых инопланетных форм жизни, которые наблюдают за человечеством с орбиты. Как показала практика, споры вокруг подобных видео могут вестись неделями, и к общему решению стороны не приблизятся ни на шаг.
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