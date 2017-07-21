Машина времени в Астанинском СМЭС

Нас практикующих юристов - «судебников» всегда беспокоит вопрос своевременности рассмотрения судами, различных обращений, будь то процессуальные документы вроде ходатайств и заявлений, так и обычные обращения при переписке с судами. Как правило, мы недовольны затягиванием ответов на запросы, либо несвоевременным вынесением и выдачей судебных актов. Что же, «се ля ви»! Такова действительность нашей судебной системы, много работы, в судах работают такие же люди, бывает…

Однако всё сказанное абсолютно не относится к судье СМЭС г. Астаны Сембину М.М. Во время рассмотрения спора между всемогущей компанией ТОО «Оператор РОП» (монополист утилизатор кто не знает) и одной из компаний импортёров, с коими ТОО «Оператор РОП» ведёт беспроигрышную войну по правилам утверждённым самим Оператором РОП, был поставлен мировой рекорд быстроты вынесения судебного акта.

Не буду вдаваться в материальные обстоятельства конкретного дела, таких дел в настоящее время много в СМЭС г. Астаны, предприниматели - импортёры вот уже год, безуспешно добиваются справедливости в отношениях с этой компанией. Нет! Мне обязательно ответят, что у каждого своя правда суд оценивает обстоятельства дела по внутреннему убеждению, и если что не так, вышестоящие суды разберутся.

Так то оно так, по внутреннему убеждению, но что касается чёткого исполнения процессуальных норм тут не может быть никаких внутренних убеждений. Всё чётко расписано ГПК РК. Никакой отсебятины! Но видимо правило это не относится к тем, у кого есть машина времени.

И правда, зачем ждать, например, подачи иска, когда можно отказать в нём, допустим, на день раньше, чем он был подан. Это же страшная экономия времени работников суда, да всех сторон дела! Зачем ждать ходатайства, когда можно заранее отказать заявителю, не так ли?

Думаете это фантасмагорический бред? Совсем нет, если это касается СМЭС г. Астана и конкретно судьи Сембина М.М.

А теперь чистые факты: По предъявленному ТОО «Оператор РОП» иску, в рамках дела, судьёй Сембиным М.М. было вынесено определение, об отказе в удовлетворении заявления ответчика, которого эта сторона не подавала. Точнее заявление было подано 26.05.17г., а суд отказал в его требованиях 25.05.17г., т.е. на сутки раньше его подачи.

Конечно, введение в Республике Казахстан интернет-портала «судебный кабинет» значительно упрощает подачу и рассмотрение разных обращений, но данный новаторский метод, явно вырывается вперёд, но уже в мировом масштабе. Cудебный акт вынесен на сутки раньше подачи заявления! Такой опыт следует передать во все известные мировые суды и арбитражи.

Возможно читатель думает, что я иронизирую над простой опечаткой, или что-то вроде этого? Нет, уважаемые дамы и господа, позвольте! Говоря словами персонажа романа Ильфа и Петрова, у меня все ходы записаны!

Определение суда не только датировано 25.05.17г. оно ещё и появилось на портале «Судебный кабинет» той же датой. От этого никуда не денешься. В то же время, заявление, в удовлетворении которого отказывает определение, подано лишь 26.05.17г., т.е. на следующие сутки, что также зафиксировано в портале «Судебный кабинет».

Допускаю, что у судьи Сембина М.М. имеется дар провидца, не буду с этим спорить, хотя в ГПК РК о таких дарованиях ничего не сказано, однако в том же ГПК имеются такие «незначительные» для указанного судьи требования, как обязательное извещение сторон о поступившем заявлении, ознакомление сторон с ним и с приложенными документами, а также извещение сторон о дате и месте его рассмотрения. Для обычных людей естественно, что такое ознакомление и извещения и т.п. должны состояться после подачи заявления, в нашем случае после 26.05.17г., ведь не у всех есть машина времени.

Но довольно иронии! До тех пор когда каждый не сможет воспользоваться машиной времени, или даром провидца, мы имеем право на справедливое судебное разбирательство в рамках норм указанных в Конституции РК и ГПК РК.

Удивительно, также, как отреагировали на такую «несостыковку» в городском суде г. Астаны. Реакцию судьи вышестоящего суда можно описать одним словом - никак. Доводы частной жалобы о заведомой незаконности такого варианта осуществления правосудия судья Астанинского городского суда Абдрахманова Г.Т. попросту проигнорировала, никак не осветив их в своём определении. Почему? Бог знает почему. Видимо подобные фантастические сюжеты для неё также не являются нарушением наших прав, а чем то обыденным…

Не удивительно, что при таких «беспристрастных» слугах закона, граждане всё чаще для защиты справедливости обращаются в СМИ. Тем более, учитывая то, что акт горсуда по таким вопросам не подлежит обжалованию получается правовой тупик, способствующий нарушениям закона.

Мне не хочется, чтобы такой вопиющий пример судебного беспредела безвестно погрузился в судебные архивы. Возможно, информация дойдёт до председателей как Астанинского горсуда, так и СМЭС г. Астаны и будет учреждена проверка действий своих подчинённых, возможно ситуацией заинтересуется прокуратура г. Астаны, и антикоррупционные ведомства. Надежда на торжество закона умирает последней…

p.s. Все упомянутые документы по делу имеются у редакции портала zakon.kz

Вадим Марышев

Юрист по гражданским и хозяйственным делам