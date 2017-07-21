Премьер-Министр РК прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, где ознакомится с ходом реализации задач Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и программной статьи Президента страны «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Рабочая поездка Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева началась с посещения Баянаульского района области, где рассмотрены вопросы развития туризма, инфраструктурного развития, а также задач в рамках проектов «Сакральный Казахстан» и «Туған жер».

В регионе Бакытжан Сагинтаев ознакомится с процессом модернизации промышленных предприятий области, среди которых производство по добыче и переработке медной руды ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», завод железнодорожных осей «R.W.S. Whelset», цех по выпуску железнодорожных колес «Проммашкомплект», «Павлодарский нефтехимический завод», «Казахстанский электролизный завод».

Ожидается, что Бакытжан Сагинтаев проведет специальное совещание по вопросам технологической модернизации промышленных предприятий области в рамках реализации Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Также Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев посетит СЭЗ «Павлодар», встретится с представителями бизнес-сообщества области, ознакомится с темпами строительства жилья в рамках программы «Нұрлы жер» и реализацией инфраструктурных задач государственной программы «Нұрлы жол».

Справочно:

В структуре ВРП Павлодарской области доля промышленности составляет 49,3%, сельского хозяйства - 2,2%, строительства - 2,5%, торговли - 7,2%, транспорта и связи - 13,1%, прочие - 25,7%.

В области 16 системообразующих предприятий: ТОО «Богатырь Комир», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «Майкубен-Вест», Аксуский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК Казхром», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», ТОО «KSP Steel», ПФ ТОО «Кастинг», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», АО «Казэнергокабель, Павлодарский машиностроительный завод - филиал АО «ERG Service», АО «Майкаинзолото», ТОО «KAZ MINERALS BOZSHAKOL», АО «Павлодарэнерго», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». Эти предприятия обеспечивают порядка 81,5% всего объема промышленного производства региона.