В резонансном деле с "участием" экспертов ООН заменили судью

В резонансном деле по иску школьной уборщицы к министерству финансов заменен судья, сообщил в пятницу председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Елис Абдыкадыров

Уборщица сельской школы Анна Белоусова обратилась в суд заявлением о сексуальном домогательстве со стороны директора школы, ее исковое заявление в Казахстане удовлетворено не было, однако комитет ООН принял решение, что государство обязано выплатить женщине компенсацию.



