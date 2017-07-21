Сельчан ВКО обучают основам предпринимательства в колледжах

Аким региона считает, что нужно обучать людей специальностям, которые востребованы.

В Восточном Казахстане в этом году начали обучать сельских жителей основам предпринимательства на базе колледжей. Для этого созданы мобильные учебные центры с краткосрочным профессиональным обучением жителей отдаленных населенных пунктов , передает пресс-служба акима региона.





– Нужно обучать тех людей и тем специальностям, которые востребованы, – отметил аким области Даниал Ахметов. – И в первую очередь, речь идет о выпускниках школ.





Глава региона поручил завершить работу в сфере средне-профессиональной подготовки в соответствии с потребностями рынка.



