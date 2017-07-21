Уличённую в плагиате сотрудницу академии при Верховном суде понизили в должности

Заведующая кафедрой в Академии правосудия при Верховном суде Шолпан Саймова больше не занимает данную должность, сообщает МИА»Казинформ«.

Ранее жалобу о том, что она присвоила статью профессора Ермека Бурибаева на своей странице в Фейсбук опубликовал юрист Джохар Утебеков.

«В цивилизованном мире плагиат закрывает все двери в вузах. Он абсолютно недопустим там. Это кража. А ворам не место в науке и образовании», - прокомментировал он.

Как оказалось, после опубликования данного поста Шолпан Саймова получила административное взыскание по линии университета.

«Она полностью осознала свою ошибку. Оказывается, она отправила недоработанный, непроверенный вариант своей статьи. Комиссия внимательно рассмотрела, ей вынесено административное взыскание. Я полагаю, она получила хороший урок. Работать она продолжит на должности рядового научного сотрудника. Сейчас пока она никакой более высокой должности не занимает», - сообщил ректор Академии правосудия при Верховном суде РК Толеш Каудыров в кулуарах расширенного совещания судейского корпуса страны.