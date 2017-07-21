Произведена публикация шаблона формы налоговой отчётности 910.00
Уважаемые налогоплательщики!
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 20 июля 2017 года произведена публикация шаблона формы налоговой отчётности 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса».
После скачивания ФНО необходимо произвести ее загрузку, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением СОНО для налогоплательщиков.
21 июля 2017, 10:07
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869608-3637f91c43ca13fe1a7059f600a8af39
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com