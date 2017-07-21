Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до сведения, что 20 июля 2017 года произведена публикация шаблона формы налоговой отчётности 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса».

После скачивания ФНО необходимо произвести ее загрузку, воспользовавшись утилитой «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с клиентским приложением СОНО для налогоплательщиков.