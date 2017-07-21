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19-летний житель Акмолинской области в столице отбирал у детей телефоны

21 июля 2017, 11:19

Задержанный водворен в ИВС ДВД Астаны.

Столичными полицейскими задержан подозреваемый в совершении грабежей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В ДВД Астаны с заявлением обратились двое жителей столицы. Они сообщили, что у их несовершеннолетних детей неизвестный отобрал сотовые телефоны.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Сарыарка» задержан 19-летний житель Акмолинской области, который дал признательные показания в совершении данных правонарушений. Молодой человек путем угрозы и применения насилия открыто похитил сотовые телефоны у несовершеннолетних детей. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 ч.2 УК РК (грабеж). Вещественные доказательства изъяты. Задержанный водворен в ИВС ДВД Астаны. Проводится проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям", - сообщили в полиции.

фото: KZNportal.ru

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