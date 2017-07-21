Байбек указал на некачественные новые дома в Алматы

Он поручил исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с посадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения и др.

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел выездное совещание по реализации новой программы по сносу ветхого жилья на 2017–2024 годы, в рамках которой на территории города планируется реновациировать 1034 ветхих жилых строения , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.





Как доложили главе города, в рамках программы порядка 10 тыс. алматинских семей улучшат свои жилищные условия. Для жителей города дополнительно будут введены более 30 тыс. квартир по доступным ценам с обеспечением новыми объектами социального назначения, в т.ч. школами, детскими садами, поликлиниками, а также модернизацией инженерных коммуникаций, благоустройством территории и др. Для этого в ближайшие семь лет в экономику города будут привлечены инвестиции на общую сумму порядка 400 млрд. тенге с созданием более 70 тыс. новых рабочих мест.





«Наша цель не только в обновлении жилых домов, но и в снижении цен на жилье, открытии новых рабочих мест и привлечении инвестиций. Глава государства дал поручение о необходимости строительства не только в рамках программы «Нурлы жер», но и за счет привлечения внебюджетных средств. У нас в городе для этого есть все условия, и мы будем продолжать работать в этом направлении», - сказал Бауыржан Байбек.





Он также отметил, что при проектировании и строительстве нового жилья необходимо соблюдать нормативы с учетом возрастающей нагрузки на коммуникации и сети, а также акцентировал внимание уполномоченных органов на обеспечении надлежащей инфраструктуры на придомовых территориях новостроек.





В ходе рабочего объезда глава города ознакомился с уже возведенными жилыми домами в рамках программы «Ветхого жилья» по ул. Жандосова (между ул. Сулейменова и ул. Щепкина) и подверг критике качество их строительства.





«Это пример того, как нельзя строить. Если возводится недорогое жилье, то это не значит, что оно должно быть некачественным», - отметил аким города.





Он поручил исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с посадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения и др.



