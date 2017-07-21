Инвесторы стали чаще оспаривать в суде действия госорганов

В этом году в суды Астаны поступило 66 таких дел, в прошлом 25. В специализированную коллегию ВС поступило 2 дела против 16 в прошлом году.

Инвесторы стали чаще обращаться в казахстанские суды, чтобы оспорить действия госорганов. Об этом сообщил судья специализированной коллегии ВС Денис Шипп в кулуарах расширенного совещания судей в Верховном суде, передает Zakon.kz.













«Инвестиционных дел в этом году рассмотрено намного больше, чем в прошлом. По первой инстанции инвесторы обращаются меньше в ВС, у нас такая особенность, что инвесторы могут обращаться по первой инстанции сразу в ВС, если он является крупным инвестором. Сейчас больше идет обращений в суд города Астаны», - рассказал он.





По словам Д.Шиппа, в этом году поступило 66 таких дел, в прошлом - 25. В специализированную коллегию ВС поступило 2 дела против 16 в прошлом году.





«В прошлом году были проблемы по определению подсудности этих инвестспоров, поскольку это было новшество, и такое судопроизводство только было введено. В прошлом году, например, больше было обращений и определений по определению самой подсудности инвестспоров. В этом году у нас такое дело всего одно, - пояснил он. - Большая часть дел данной категории - это обжалование действий госорганов, как правило, обжалование уведомлений по фактам налоговых проверок. Большую часть составляют дела против антимонопольного ведомства, охраны окружающей среды, порядка 35% составляют дела уведомлений налоговых проверок. Чаще всего лицо, обратившееся в суд, это инвестор».





Судья отметил, что по делам, первой инстанции составляет 60% обращений инвестора, 40% от госорганов. По делам, которые приходят в ВС, как в апелляционную инстанцию, 83% - инвесторы и соответственно 17% - госорганы.





«Из дел, которые были рассмотрены нашими двумя инстанциями, доля удовлетворяемости требований инвесторов составляет около 30%. Это не много, ни мало. Как правило речь идет об обжаловании госорганов, а они занимаются как-то узкой сферой, там специалисты, в то время, как инвестор занимается хозяйственной деятельностью, он не сталкивается со всем спектром правовых ситуаций, и не обладает спецификой познаний законодательства, в отличии от госорганов, как правило это показывает, что госорганы все-таки двигаются в рамках закона, хотя есть и удовлетворенные иски», - поделился Д.Шипп.





По его словам, большая часть обратившихся в суды, это зарубежные инвесторы. Чаще всего обращаются представители производств западного региона - Карагачанак Петролиум, ТенгизШевройл, АктобеСНПС Мунай газ.





«Чаще всего они оспаривают акты налоговых проверок. Как и любой налогоплательщик, они не довольны тем, что им увеличивают налоговое бремя. Чаще всего это бывает, когда они подают декларации о возврате сумм НДС, уплачиваемые бюджету. После того приходит налоговая проверка, которая выявляет какие-то начисления, с которыми налогоплательщик просто так не согласится никогда», - рассказал судья.



