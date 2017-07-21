Объем услуг связи, число и плотность абонентов за I полугодие 2017 года

Интернетизация в РК крайне неравномерна: если в финансовом центре доступ к фиксированному интернету есть у 56% жителей, то в густонаселенных регионах на юге - Южно-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской областях - всего у 4-6%

За первое полугодие 2017 объем услуг интернет-связи составил 115,5 млрд тг - на 10,5 миллиардов больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Наибольший рост отмечен в финансовом центре - на 6,3 млрд тг, до 62,6 млрд тг (это 56,1% от РК). На втором месте - Астана: плюс 3,8 млрд тг год-к-году, до 19,1 млрд тг (17,1% от РК).

Модернизация 3.0 двигает развитие цифровой отрасли в Казахстане. Так, по данным министерства информации и коммуникаций РК, на финальной стадии находится разработка программы «Цифровой Казахстан», которая придет на смену уже существующей программы «Информационный Казахстан-2020».

В Программе для развития web-сферы до 2020 года запланировано:

- Увеличение доли пользователей интернета до 78%;

- Повышение цифровой грамотности населения до 80%;

- Рост сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны до 4,7%;

- Рост производительности труда в этой сфере на 34%;

- Уровень удовлетворенности населения качеством самостоятельно полученных услуг в электронной форме - не менее 80%.

Общие расходы на реализацию Программы в 2017-2021 годах, составят около 350 млрд тенге.

Число абонентов фиксированного интернета достигло 2,45 млн ед. - на 11,6% больше, чем годом ранее.

Каждый абонент принес интернет-провайдерам за полгода в среднем 45,4 тысячи тенге - незначительно меньше, чем годом ранее. Самые высокие средние чеки с абонента зафиксированы в Астане - 103,5 тыс. тг за январь-июнь 2017.

Плотность абонентов по РК распределена крайне неравномерно. Так, если в Алматы интернет-пользователями являются 52 человека из 100, то в густонаселенной ЮКО с высокой долей сельского населения - всего 4, в Жамбылской области - 5, в Кызылординской - 6.

В целом по РК интернет-абонентами являются 14 человек из 100, в сельской местности - лишь 6 из 100.

По сообщению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, интернет-доступ есть у порядка 10 миллионов казахстанцев, причем в большинстве - это жители городов. Новая программа «Цифровой Казахстан» призвана сократить этот разрыв - оптоволокно будет проведено до 4 млн сельских жителей, что обеспечит их высококачественным интернетом.

В многолетней динамике показатели интернетизации росли ударными темпами. Так, по итогам 2016 года объем услуг достигал 206,6 млрд тг, +8,5% к 2015, число абонентов перевалило за 2,32 миллиона, плотность составила 13 человек из 100 по РК и 6 из 100 - в селах.