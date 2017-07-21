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Несмотря на землетрясение на греческом острове Кос, аэропорт работает в штатном порядке

21 июля 2017, 11:23

На острове пострадали старые здания.

В порту острова Кос выявлены проблемы в результате землетрясения, аэропорт не пострадал и работает нормально, сообщил Афинскому агентству новостей AMNA министр транспорта и инфраструктуры Христос Спиртзис, передает РИА Новости.

Он вместе с другими представителями правительства срочно прибыл на остров для определения ущерба. Согласно первым данным, пострадали старые здания, сообщил министр.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 1.31 (время совпадает с московским) между турецким Бодрумом и греческим Косом. Согласно одной из записей в Twitter, погибли семь человек. Власти сообщают о двух погибших и 120 раненых, в основном легко. Погибшие — туристы из Норвегии, сообщают в Twitter.






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