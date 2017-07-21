Несмотря на землетрясение на греческом острове Кос, аэропорт работает в штатном порядке
21 июля 2017, 11:23
На острове пострадали старые здания.
В порту острова Кос выявлены проблемы в результате землетрясения, аэропорт не пострадал и работает нормально, сообщил Афинскому агентству новостей AMNA министр транспорта и инфраструктуры Христос Спиртзис, передает РИА Новости.
Он вместе с другими представителями правительства срочно прибыл на остров для определения ущерба. Согласно первым данным, пострадали старые здания, сообщил министр.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 1.31 (время совпадает с московским) между турецким Бодрумом и греческим Косом. Согласно одной из записей в Twitter, погибли семь человек. Власти сообщают о двух погибших и 120 раненых, в основном легко. Погибшие — туристы из Норвегии, сообщают в Twitter.
#κως#kos#seismospic.twitter.com/5V79QpkxHL— Έκτοπος ???? Άγγελος (@Daimonas_gr) 21 июля 2017 г.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869615-de9cc97716bb9a8e9ae489018f4ea65a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...