Казахстанцев призвали тщательно выбирать туроператора для летнего отдыха

Министерство культуры и спорта РК призвало граждан планировать отдых только с туроператорами, входящими в систему гарантирования

По его словам, из тысячи туроператоров, которые имеют лицензии, в систему "Камкор" входят всего 62, но они покрывают 85% всего туристского спроса казахстанцев за рубеж.



