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Казахстанцев призвали тщательно выбирать туроператора для летнего отдыха

21 июля 2017, 11:31

Существует система гарантирования прав казахстанцев в сфере выездного туризма.

Министерство культуры и спорта РК призвало граждан планировать отдых только с туроператорами, входящими в систему гарантирования, сообщает Sputnik Казахстан.

"В разгаре отпускной сезон. И мы бы хотели еще раз призвать казахстанцев, выезжающих за рубеж, иметь дело с туроператорами, входящими в так называемую систему гарантированного возврата, это корпоративный фонд "Камкор", — сказал вице-министр культуры и спорта РК Аскар Баталов на совещании.

По его словам, из тысячи туроператоров, которые имеют лицензии, в систему "Камкор" входят всего 62, но они покрывают 85% всего туристского спроса казахстанцев за рубеж.

Корпоративный фонд "Туристік Қамқор" — администратор системы гарантирования прав казахстанцев в сфере выездного туризма. Основной задачей фонда является оказание экстренной помощи казахстанским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора.

Фото: PicsLife.ru

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