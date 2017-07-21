Казахстанцев призвали тщательно выбирать туроператора для летнего отдыха
21 июля 2017, 11:31
Существует система гарантирования прав казахстанцев в сфере выездного туризма.
Министерство культуры и спорта РК призвало граждан планировать отдых только с туроператорами, входящими в систему гарантирования, сообщает Sputnik Казахстан.
"В разгаре отпускной сезон. И мы бы хотели еще раз призвать казахстанцев, выезжающих за рубеж, иметь дело с туроператорами, входящими в так называемую систему гарантированного возврата, это корпоративный фонд "Камкор", — сказал вице-министр культуры и спорта РК Аскар Баталов на совещании.
По его словам, из тысячи туроператоров, которые имеют лицензии, в систему "Камкор" входят всего 62, но они покрывают 85% всего туристского спроса казахстанцев за рубеж.
Корпоративный фонд "Туристік Қамқор" — администратор системы гарантирования прав казахстанцев в сфере выездного туризма. Основной задачей фонда является оказание экстренной помощи казахстанским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора.
Фото: PicsLife.ru
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