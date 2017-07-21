Импорт растет за счет стран ЕАЭС, экспорт - за счет прочих стран мира

Казахстан разгоняет импортно-экспортные отношения: после трехлетнего упадка, ввоз продукции в страну вырос на 17%, поставки РК на зарубежные рынки - сразу на 38%

По итогам 5 месяцев внешнеторговый оборот составил 29,9 млрд долларов США - сразу на 29,2% больше, чем годом ранее. Товарооборот со странами СНГ прирос на 34,4% (из них со странами ЕАЭС - на 34,9%), с прочими странами мира - на 27,3%.

Экспортные объемы поднялись сразу на 37,6% за год, до 19 млрд долл. Вырос экспорт в основном за счет стран вне содружества: сразу +38,1% год-к-году.

Импорт подскочил на 16,7%, до 10,9 млрд долл. Здесь, напротив, основной рост отмечен по СНГ (+34,1%), и в частности - ЕАЭС (+35,1%).

19 июля 2017 в Министерстве национальной экономики РК состоялся круглый стол, посвященный презентации и обсуждению нового таможенного кодекса РК. По словам вице-министра Ернара Бакенова, 11 апреля текущего года завершился процесс подписания Таможенного кодекса ЕАЭС. В настоящее время страны ЕАЭС проводят процедуру его ратификации. Разработка нового ТК РК вызвана тем, что ТК ЕАЭС претерпел значительные изменения.

Новый Кодекс будет способствовать созданию благоприятной предпринимательской среды, увеличению товарооборота, развитию экспортного потенциала. В нем устанавливается приоритет электронных носителей перед бумажными: теперь участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) со своих компьютеров смогут подать декларации через информационную систему таможенных органов. При этом отсутствует необходимость прикладывания каких-либо подтверждающих документов. Все необходимые сведения указываются в самих декларациях.

Все участники ВЭД смогут получить отсрочку на месяц по таможенным пошлинам и налогам, а по некоторым категориям товаров - до шести месяцев. Кроме этого, участники ВЭД смогут воспользоваться новым способом уплаты таможенных платежей путем внесения авансовых платежей. Декларант сможет уплатить всю причитающуюся сумму платежей без разбивки на пошлины, сборы и налоги, а система таможенных органов сама в дальнейшем их распределит по видам платежей. Это уменьшает риск возникновения задолженности или ошибочной уплаты. Также в кодексе заложена законодательная основа для использования механизма «единого окна».

Показатели текущего года возвращают в сферу внешней торговли оптимизм. Ранее упадок наблюдался в течение трех лет. Так, показатели оборота в 2016 году сократились к 2015 на 19%, кризисный 2015 уступил 2014 сразу на 36,6%, 2014 показывал минус к 2013 на 9,6%.

Экспорт в 2016 снизился год-к-году на 20%, импорт - на 17,6%.

В структуре импорта в текущем году заметно значительное смещение в сторону стран СНГ: ввоз из стран содружества занял сразу 47% импортной корзины, против 41% годом ранее.

Экспорт, напротив, сместился в сторону стран вне содружества: на долю СНГ осталось лишь 16%, против 17% годом ранее.

Так, например, усиливаются позиции Великобритании, которая входит в топ-10 торговых партнеров Казахстана по объему товарооборота и в 6-ку крупнейших инвесторов РК. В 2017 году через РК отправлен первый товарный контейнерный поезд по маршруту Чжэцзян (КНР) - Лондон (Великобритания). Срок доставки из Китая в Великобританию составил ровно 18 дней, что на 30 дней меньше, чем у грузового судна.

В целом сегодня по территории Казахстана проходят свыше 15 транзитных маршрутов контейнерных поездов между Китаем и Европой. В прошлом году в направлении КНР-Европа-КНР перевезено 104,5 тыс. контейнеров, что в 2 раза превосходит объем 2015 года (49,9 тыс. контейнеров).

В структуре экспорта РК значительно выросла доля минеральной продукции (68,6%, против 64,1% годом ранее), и в частности - нефти и прочих топливно-энергетических товаров (63,8% против 60,3% в прошлом году).

Также выросла доля металлов и изделий из них - 18%, против 16,9% годом ранее.

Продукция химпрома, напротив, сдала позиции - всего 5,1%, против 8% в прошлом году, как и пищевка и продукты АПК - всего 4,6%, против 6,2% годом ранее.

МСХ планирует укрепить экспортные позиции. Так, в настоящее время птицеводческая казахстанская продукция проходит процедуры, связанные с согласованием ветеринарно-санитарных требований для экспорта в Китай. У Казахстана есть весомое преимущество: промышленное производство птицефабрик РК свободно от опасности птичьего гриппа, в отличие от птицефабрик России, например. Также, помимо китайского направления и традиционных российского и центрально-азиатского рынков, аграрное ведомство планирует выйти на иранский рынок. Сейчас проводятся переговоры о зоне свободной торговли стран ЕАЭС с Ираном.

В структуре импорта увеличилась доля продуктов химпрома - 17,5%, против 16,5% годом ранее, и минеральной продукции - 9,9% против 8,2%.

Также в импортной корзине выросли доли текстильных изделий (до 3%), галантерейных товаров (до 1,2%) и лесоматериалов (до 2,8%).

Сократился ввоз металлов (до 11,6% против 14,6% годом ранее), машин и оборудования (до 36,1% против 36,7%) и продукции пищепрома (11,7% против 12,3% в прошлом году).

При сборе новостей использованы данные порталов www.inform.kz, www.kt.kz, www.abctv.kz.