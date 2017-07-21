За первое полугодие перевозка пассажиров авиатранспортом в РК выросла на 18,7%

За шесть месяцев текущего года воздушным транспортом было перевезено на 18,7%, или на 500 тысяч человек больше, чем за январь-июнь прошлого года. Всего за первое полугодие 2017 года услугами авиакомпаний воспользовались порядка 3,2 миллиона человек. По данным Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев рост пассажиропотока по международным направлениям составил 46% (2016 год - 113514 пассажиров, 2017 год - 165435 пассажиров) и на внутренних рейсах 24%(2016 год - 190979 пассажиров, 2017 год - 237309 пассажиров) по сравнению с январь-июнь прошлого года. За 2016 год аэропортом обслужено 3,5 млн. пассажиров. За полугодие 2017 года - 1,8 млн. пассажиров. С начала года иностранными и казахстанскими авиакомпаниями открыто 9 новых международных маршрутов. В рамках «открытого неба» над Астаной, запущены рейсы Астана - Хельсинки, Астана - Варшава, Астана - Будапешт, Астана - Пекин, Астана - Киев, Астана - Батуми, Астана - Нью-Дели, Астана - Ереван, Астана - Минеральные воды. В Казахстан пришли новые авиаперевозчики - польская LOT, венгерский лоукостер Wizz Air, финская Finnair, китайская Air China.