"Сначала он жаловался на жизнь, а потом сломал мне нос": в ВКО парень ограбил девушку
21 июля 2017, 11:42
За полтора месяца до инцидента парень уже был судим за грабеж.
Неординарный случай произошел в Усть-Каменогорске, передает корреспондент YK-news.kz.
25-летний молодой человек около часа ночи увидел выходившую из ночного клуба девушку. Парень некоторое время следовал за ней, а затем подошел познакомиться. В течение часа он сетовал, что поссорился со своей возлюбленной и остался без денег за неделю до своего дня рождения. В какой-то момент молодой человек от драматичных рассказов перешел к активным действиям — начал приставать к девушке, пытался ее обнять.
Когда дама дала ему от ворот поворот, парень ударил ее по лицу. Девушка потеряла сознание, а молодой человек забрал ее сумочку с деньгами и сотовым телефоном. У потерпевшей диагностировали перелом носа и вывих ключицы в результате падения.
В суде подозреваемый признал свою вину. До этого он был осужден за то, что ограбил школьника, и приговорен к ограничению свободы. С учетом этого обстоятельства суд назначил ему наказание: 3,5 года заключения с конфискацией имущества, добытого преступным путем.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: pravmir.ru
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