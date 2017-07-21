Автодороги "Алматы-Капшагай" и "Астана-Темиртау" с декабря станут платными

Уже проводятся работы по устройству фундамента под административное здание, крытый портал и арки контроля.

Участки на дорогах «Алматы-Капшагай» и «Астана-Темиртау» станут платными. Стоимость проезда составит 1 тенге за километр для легковых автомобилей и 15 тенге для грузовых , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





По информации министерства по инвестициям и развитию, на сегодняшний день проводятся работы по устройству фундамента под административное здание, крытый портал и арки контроля.





«Платность на данных участках планируется внедрить в декабре текущего года . Протяженность платного участка на трассе «Алматы- Капшагай» - 42 км и 132 км на трассе «Астана-Темиртау». Тарификацию планируется применить по аналогии с платным участком «Астана-Щучинск», которая составляет для легковых автомобилей 1 тенге, для грузового транспорта - 15 тенге за километр. Планируемые ежегодные сборы с участков «Астана-Темиртау» и «Алматы-Капшагай» составят порядка 2 миллиардов тенге, которые будут сэкономлены с государственного бюджета и направлены на содержание данных участков», ― сообщило ведомство в ответ на запрос агентства.





Нужно отметить, что платить за проезд придется не всем. По закону существуют несколько категорий транспорта, которые будут пересекать участок бесплатно.





В соответствии с законом от оплаты освобождаются:

- специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей:

- организации скорой медицинской помощи, противопожарной службы, аварийно-спасательных служб, дорожно-патрульной службы, военной техники;

- автобусы, осуществляющее регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге, поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

- автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

- грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

- легковые автомобили физических и юридических лиц районов.



