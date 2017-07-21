Прощай герой: поклонники Linkin Park оплакивают Честера Беннингтона
Кончина фронтмена Linkin Park шокировала всех поклонников Linkin Park.
линкин парк действительно были теми чья музыка была знакома каждому и у многих моих сверстников они были любимыми— кощей (@twibbley) 20 июля 2017 г.
#RussiaPrayForChester— вøкзальныйлюцифер|13 (@dead_enoot) 20 июля 2017 г.
моя первая рок-группа.
моя первая любовь до гроба.
моя первая и самая глубокая потеря.
покойся с миром, легенда. pic.twitter.com/T4bu7YqwQQ
Лишь-бы сейчас фанатов не захлестнула волна суицида,как это было в 1994 после самоубийства Кобейна.Фанаты,оставайтесь сильными.— паучøк кэйви?¿ (@Homeless_Bitch_) 20 июля 2017 г.
#RIPChester
мне кажется сейчас у половины мира разбилось сердце— ~ лернес ~ (@litelny) 20 июля 2017 г.
ведь почти каждый начинал искать свой музыкальный вкус именно с linkin park
Человек, спасший меня от самоубийства, совершил суицид.#RussiaPrayForChester— aнгорика (@gori_on_ice) 21 июля 2017 г.
Правду говорят, что тот, кто помогает несчастным сам несчастен
#RussiaPrayForChester— Sammy|| Chester ???? (@TheCherryPie67) 20 июля 2017 г.
— Во всём мире густая тень омрачит этот светлый день и солнце встанет для тебя. pic.twitter.com/hIM7PAzdjB
#RussiaPrayForChester#RIPChesterBennigton— грустный_мизантроп (@saaad1mizantrop) 21 июля 2017 г.
А теперь давайте плакать все вместе pic.twitter.com/m72DWPZd5i
Честер жив, пока живы мы.#RussiaPrayForChester— Адвокат Дьявола (@Tvoi_bog1) 21 июля 2017 г.
20 июля 2017 г.
21 июля 2017 г.
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