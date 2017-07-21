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Прощай герой: поклонники Linkin Park оплакивают Честера Беннингтона

21 июля 2017, 11:51

Кончина фронтмена Linkin Park шокировала всех поклонников Linkin Park.

Российские поклонники группы Linkin Park отказываются верить новостям о самоубийстве лидера группы Честера Беннингтона. Пользователи соцсетей запустили хештег #RussiaPrayForChesterи пишут трогательные посты.

Беннингтон дождался, когда его семья уедет, и повесился в своем калифорнийском доме. Он свел счеты с жизнью в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который 2 месяца назад покончил с собой в одном из отелей Детройта. Кончина фронтмена Linkin Park шокировала российских поклонников Linkin Park.





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