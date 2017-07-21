Прощай герой: поклонники Linkin Park оплакивают Честера Беннингтона

Российские поклонники группы Linkin Park отказываются верить новостям о самоубийстве лидера группы Честера Беннингтона. Пользователи соцсетей запустили хештег #RussiaPrayForChester и пишут трогательные посты.





Беннингтон дождался, когда его семья уедет, и повесился в своем калифорнийском доме. Он свел счеты с жизнью в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который 2 месяца назад покончил с собой в одном из отелей Детройта. Кончина фронтмена Linkin Park шокировала российских поклонников Linkin Park.





линкин парк действительно были теми чья музыка была знакома каждому и у многих моих сверстников они были любимыми — кощей (@twibbley) 20 июля 2017 г.











#RussiaPrayForChester

моя первая рок-группа.

моя первая любовь до гроба.

моя первая и самая глубокая потеря.

покойся с миром, легенда. pic.twitter.com/T4bu7YqwQQ — вøкзальныйлюцифер|13 (@dead_enoot) 20 июля 2017 г.





Лишь-бы сейчас фанатов не захлестнула волна суицида,как это было в 1994 после самоубийства Кобейна.Фанаты,оставайтесь сильными.

#RIPChester — паучøк кэйви?¿ (@Homeless_Bitch_) 20 июля 2017 г.





мне кажется сейчас у половины мира разбилось сердце

ведь почти каждый начинал искать свой музыкальный вкус именно с linkin park — ~ лернес ~ (@litelny) 20 июля 2017 г.









Человек, спасший меня от самоубийства, совершил суицид.#RussiaPrayForChester

Правду говорят, что тот, кто помогает несчастным сам несчастен — aнгорика (@gori_on_ice) 21 июля 2017 г.









#RussiaPrayForChester

— Во всём мире густая тень омрачит этот светлый день и солнце встанет для тебя. pic.twitter.com/hIM7PAzdjB — Sammy|| Chester ???? (@TheCherryPie67) 20 июля 2017 г.



























