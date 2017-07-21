В Казахстане утвердили правила оказания медпомощи пассажирам в гражданской авиации

Министр по инвестициям и развитию РК своим приказом от 6 июня 2017 года утвердил Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.





Доврачебная и квалифицированная медицинская помощь на борту воздушного судна оказываются пассажирам, а в некоторых случаях и экипажу воздушного судна за счет средств организации гражданской авиации.





При оказании медицинской помощи, в том числе иностранным авиапассажирам, не допускается использование лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности, использование медицинских измерительных изделий, не прошедшим поверку и регистрацию в установленном законодательством порядке РК, а также медицинских средств и изделий медицинского назначения, имеющиеся у больного, за исключением случаев, если они назначены медицинским работником.





Медпомощь пассажирам и экипажу воздушного судна оказывается сотрудниками медицинского пункта на территории аэропорта, а также на борту воздушного судна во время его стоянки.





В медпункте оказываются как доврачебная медпомощь, так и квалифицированная медицинская помощь (при наличии в штате медпункта врача).

Медицинская помощь оказывается в форме амбулаторно-поликлинической помощи без круглосуточного медицинского наблюдения, включающей комплекс медицинских услуг и санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий на территории аэропорта.





При получении сообщения о наличии на борту воздушного судна пассажира, нуждающегося в медицинской помощи, медицинский работник медпункта прибывает к воздушному судну во время его стоянки, оказывает соответствующую помощь и принимает решение о возможности его дальнейшего полета/госпитализации.





При обращении пассажира за медицинской помощью в медпункт:





- проводится медицинское обследование, ставится предварительный диагноз и при необходимости оказывается медицинская помощь;

- для кратковременного наблюдения больного, он оставляется в медпункте, а в случае затруднения в установлении предварительного диагноза заболевания необходимо обратиться за консультацией в медицинские организации;

- при наличии медицинских показаний - вызывается бригада скорой медицинской помощи и/или направляется на госпитализацию;

- при наличии противопоказаний для пользования воздушным судном отстраняется от полета и выдается ему справка об отстранении от полета;

- информируется диспетчер службы организации перевозок о пассажире, отстраненном от полета и производится соответствующая запись в журнале обращений пассажиров за медицинской помощью, при этом, обязательно отмечается, куда он выбыл.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



