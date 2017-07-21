В Казахстане утвердили правила оказания медпомощи пассажирам в гражданской авиации
21 июля 2017, 11:56
Медицинская помощь оказывается за счет средств организации гражданской авиации.
Министр по инвестициям и развитию РК своим приказом от 6 июня 2017 года утвердил Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.
Доврачебная и квалифицированная медицинская помощь на борту воздушного судна оказываются пассажирам, а в некоторых случаях и экипажу воздушного судна за счет средств организации гражданской авиации.
При оказании медицинской помощи, в том числе иностранным авиапассажирам, не допускается использование лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности, использование медицинских измерительных изделий, не прошедшим поверку и регистрацию в установленном законодательством порядке РК, а также медицинских средств и изделий медицинского назначения, имеющиеся у больного, за исключением случаев, если они назначены медицинским работником.
Медпомощь пассажирам и экипажу воздушного судна оказывается сотрудниками медицинского пункта на территории аэропорта, а также на борту воздушного судна во время его стоянки.
В медпункте оказываются как доврачебная медпомощь, так и квалифицированная медицинская помощь (при наличии в штате медпункта врача).
Медицинская помощь оказывается в форме амбулаторно-поликлинической помощи без круглосуточного медицинского наблюдения, включающей комплекс медицинских услуг и санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий на территории аэропорта.
При получении сообщения о наличии на борту воздушного судна пассажира, нуждающегося в медицинской помощи, медицинский работник медпункта прибывает к воздушному судну во время его стоянки, оказывает соответствующую помощь и принимает решение о возможности его дальнейшего полета/госпитализации.
При обращении пассажира за медицинской помощью в медпункт:
- проводится медицинское обследование, ставится предварительный диагноз и при необходимости оказывается медицинская помощь;
- для кратковременного наблюдения больного, он оставляется в медпункте, а в случае затруднения в установлении предварительного диагноза заболевания необходимо обратиться за консультацией в медицинские организации;
- при наличии медицинских показаний - вызывается бригада скорой медицинской помощи и/или направляется на госпитализацию;
- при наличии противопоказаний для пользования воздушным судном отстраняется от полета и выдается ему справка об отстранении от полета;
- информируется диспетчер службы организации перевозок о пассажире, отстраненном от полета и производится соответствующая запись в журнале обращений пассажиров за медицинской помощью, при этом, обязательно отмечается, куда он выбыл.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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