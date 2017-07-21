Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане утвердили правила оказания медпомощи пассажирам в гражданской авиации

21 июля 2017, 11:56

Медицинская помощь оказывается за счет средств организации гражданской авиации.

Министр по инвестициям и развитию РК своим приказом от 6 июня 2017 года утвердил Правила оказания медицинской помощи пассажирам в гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

Доврачебная и квалифицированная медицинская помощь на борту воздушного судна оказываются пассажирам, а в некоторых случаях и экипажу воздушного судна за счет средств организации гражданской авиации.

При оказании медицинской помощи, в том числе иностранным авиапассажирам, не допускается использование лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности, использование медицинских измерительных изделий, не прошедшим поверку и регистрацию в установленном законодательством порядке РК, а также медицинских средств и изделий медицинского назначения, имеющиеся у больного, за исключением случаев, если они назначены медицинским работником.

Медпомощь пассажирам и экипажу воздушного судна оказывается сотрудниками медицинского пункта на территории аэропорта, а также на борту воздушного судна во время его стоянки.

В медпункте оказываются как доврачебная медпомощь, так и квалифицированная медицинская помощь (при наличии в штате медпункта врача).
Медицинская помощь оказывается в форме амбулаторно-поликлинической помощи без круглосуточного медицинского наблюдения, включающей комплекс медицинских услуг и санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий на территории аэропорта.

При получении сообщения о наличии на борту воздушного судна пассажира, нуждающегося в медицинской помощи, медицинский работник медпункта прибывает к воздушному судну во время его стоянки, оказывает соответствующую помощь и принимает решение о возможности его дальнейшего полета/госпитализации.

При обращении пассажира за медицинской помощью в медпункт:

- проводится медицинское обследование, ставится предварительный диагноз и при необходимости оказывается медицинская помощь;
- для кратковременного наблюдения больного, он оставляется в медпункте, а в случае затруднения в установлении предварительного диагноза заболевания необходимо обратиться за консультацией в медицинские организации;
- при наличии медицинских показаний - вызывается бригада скорой медицинской помощи и/или направляется на госпитализацию;
- при наличии противопоказаний для пользования воздушным судном отстраняется от полета и выдается ему справка об отстранении от полета;
- информируется диспетчер службы организации перевозок о пассажире, отстраненном от полета и производится соответствующая запись в журнале обращений пассажиров за медицинской помощью, при этом, обязательно отмечается, куда он выбыл.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...