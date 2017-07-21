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Общественники помогли сэкономить 200 миллионов тенге

 

Во всех регионах совместно с общественными и некоммерческими организациями в рамках проекта «Общественный мониторинг государственных закупок» продолжается работа по осуществлению анализа порталов закупок государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора.

При проведении мониторинга сравниваются цены с рыночными и в случае значительного превышения закупочных цен направляются соответствующие рекомендации об отмене государственных закупок.

Так, за два месяца реализации проекта представителями неправительственных организаций совместно с сотрудниками территориальных департаментов Агентства исключены факты завышения цен на общую сумму порядка 200 млн тенге.

Отменены закупки РГП на ПХВ «Казахавтодор» по закупу горюче-смазочных материалов, сэкономлено более 46 млн тенге.

Также отменены закупки ГКП на ПХВ» «Жамбылский областной центр крови» бахил на сумму 3,5 млн тенге, после пересмотра сумма закупа составила 126 тыс. тенге. Таким образом, сэкономлено почти 3,4 млн тенге.

21 июля 2017, 12:08
Источник, интернет-ресурс: Агенства РК по делам гос. службы и противодействию коррупции

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