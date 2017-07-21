Лунную пыль Нила Армстронга продали на аукционе за 2 млн.долларов

В Нью-Йорке на аукционе продали сумку Нила Армстронга, в которую астронавт положил образцы лунного грунта

Речь идет о мешке, который в 1969 году был на борту корабля «Аполлон-11». По возвращении на Землю ему не придали значения. В итоге сумка оказалась на правительственных онлайн-торгах. Ее продали практически за бесценок, последняя владелица заплатила за лот 995 долларов.





Сегодня мешок с лунной пылью ушел почти за 2 миллиона. Оспорить продажу пытались в НАСА, но суд не нашел никаких нарушений.





Американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луне 20 июля 1969 года, за пределами корабля Армстронг провел 2 часа 21 минуту.