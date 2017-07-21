Центр правоохранительных услуг открылся в Генпрокуратуре

В Астане в здании Генеральной прокуратуры открылся Центр правоохранительных услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, основной задачей центра является оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам, устранение адмбарьеров и бюрократии.

Центр работает по принципу одного окна и создан для удобства желающих обратиться в прокуратуру людей. Посетители, приехавшие из других регионов, смогут получить всю необходимую информацию по конкретному делу у операторов центра.

Его формат работы идентичен работе ЦОНов - сначала посетители центра проходят на ресепшн и получают консультацию по эксплуатации центра. Затем обращаются к операторам со своей проблемой, которые их направляют к прокурорам, адвокатам, медиаторам, или к другим специалистам, в зависимости от характера проблемы.

В центре также есть отдельная кабинка, где можно записать видеообращениие к администрации прокуратуры. Для этого необходимо поднести удостоверение личности к считывателю штрих-кода, а затем записать свое обращение.

Ответ на него придет на электронную почту, если почты у посетителя нет, то он может через некоторое время вновь прийти в кабинку, забить номер своего обращения и узнать ответ.