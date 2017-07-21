Инвестиционных компаний в Алматинской области станет больше
21 июля 2017, 12:32
Бизнесмены России готовы вкладывать в инвестиции.
В Алматинской области вырастет количество инвестиционных компаний, передает Zakon.kz.
Об этом стало известно в ходе встречи председателя Координационного совета некоммерческого партнерства по содействию развитию торгово-экономического сотрудничества «Евразийского Делового совета» Олега Сосковца и главы региона Амандыка Баталова. Во время двухсторонних переговоров подписан меморандум о сотрудничестве.
Поприветствовав гостя, Амандык Баталов подробно рассказал о благодатной земле Жетысу.
- Очень рады сегодня видеть вас в наших краях. Вы знаете, что наша область одна из аграрных. У нас выращивают почти всё. В основном это соя, кукуруза, и конечно же, сахарная свекла. Сладкому корню уделяется особое внимание. Так, для реконструкции Аксуского сахарного завода мы привлекли инвесторов. Президент страны ставит задачу - больше привлекать инвестиций именно в экономику регионов. Поэтому мы проводим различные инфестфорумы, за счет которых в нашей области работают множество крупных компаний, например производитель моторных масел «Лукойл». Также в скором будущем планируется отрыть еще ряд иностранных заводов. Среди них есть и всеми известное предприятие «Роллтон». Одним словом, в Жетысу есть все условия для сотрудничества с зарубежными бизнесменами, - сказал Амандык Габбасович.
В свою очередь Олег Сосковец поблагодарил акима за теплый прием.
- Я родился на этой земле, поэтому она мне очень дорога. На сегодня город не узнать. Видно, что проделана большая работа. Хотим тесно сотрудничать с вами. На сегодня бизнесмены России готовы вкладывать в инвестиции. Предлагаю подписать союз, чтобы и ваши и наши предприниматели имели доступ к информации, ресурсам, и связям, - подчеркнул Олег Николаевич.
В завершение встречи был подписан меморандум о сотрудничестве, стороны договорились о дальнейших совместных действиях по развитию бизнеса.
В этот же день Олег Сосковец встретился с членами регионального совета палаты предпринимателей Алматинской области, где были обсуждены вопросы развития малого и среднего бизнеса. В ходе встречи предприниматели озвучили ряд проблем.
Среди них, вопросы о необходимости введения единых сертификатов для предприятий на территории ЕЭС, лжепредпринимательство в сфере международных торговых связей и туризма. Олег Сосковец пообещал решить все поднятые проблемы и особо отметил, что сегодня в Казахстане «Атамекен» играет важную роль. По завершению встречи стороны решили подписать совместный меморандум о сотрудничестве в Москве.
Алуа Кожахмет
Фото Дмитрия Ерофеева
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