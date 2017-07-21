Более 100 свиней погибли при пожаре на свинокомплексе в СКО

20 июля в 18.39 часов на пульт связи пожарной части №17 города Тайынша поступило сообщение от директора ТОО «Мериан» о том, что горит свинокомплекс в селе Новоивановка, находящемся в 14 км от районного центра. Об этом утром на брифинге, прошедшем 21 июля в Департаменте по ЧС СКО, рассказали журналистам заместитель начальника управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности, майор гражданской защиты Игорь Балеев и начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «СПиАСР», подполковник гражданской защиты Дмитрий Рябенко , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.





Майор Балеев отметил, что по тревоге незамедлительно выехали пожарные, обнаружившие на месте ЧП сильное задымление вокруг горящего открытым пламенем корпуса на площади 3600 м.кв. Из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространися на большой площади.





"В результате пожара, предварительно, от продуктов горения и высокой температуры погибли 28 голов свиноматок и 95 голов поросят. Произошло обрушение кровли. Огнем повреждены конструкции здания, выполненные из сэндвич-панелей, которые удалось спасти от уничтожения", - сообщили в ДЧС.





Предприятие свинокомплекс ТОО «Мериан» рассчитано на 100 тысяч голов, введен в эксплуатацию в ноябре 2007 года. Горел корпус №1 предприятия.





"Пожар тушили по повышенному номеру сложности огнеборцы ПЧ-17, негосударственной противопожарной службы ТОО «Тайынша элеватор-2006», добровольного противопожарного формирования ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «ТулпарТайынша». Благодаря оперативности и профессионализму пожарных удалось спасти остальные корпусы свинокомплекса и находящуюся в них живность. Никто из работников комплекса не пострадал", - сказал в своем выступлении подполковник Рябенко.





Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание в электросиловом щите внутри корпуса. Сумма ущерба устанавливается.





Пожар локализован в 21.20 часов, ликвидирован в 22.36 часов. В ликвидации пожара были задействованы более 30 человек, 9 единиц автотехники.





Офицеры гражданской защиты рекомендовали с особым вниманием отнестись к обеспечению пожарной безопасности, как в быту, так и на производстве, неукоснительно соблюдая противопожарные правила.



