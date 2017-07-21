Огромное водохранилище построят под Астаной
21 июля 2017, 12:44
Правительство Казахстана обсуждает с региональными чиновниками проблему половодий, от которых ежегодно страдают северные области.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил о строительстве нового водохранилища вблизи Астаны для защиты северного региона от паводков. Необходимость Бузулукского водохранилища обсудили в акимате Северо-Казахстанской области во время приезда главы правительства в регион, сообщает Sputnik Казахстан.
"В этом году у вас очень большая вода была. Вы достойно выдержали это испытание, не паниковали, с пониманием отнеслись к трудностям. Нужно сделать так, чтобы такой ситуации больше не повторилось, нужно произвести точный расчет… Президент нам поручил, чтобы мы по всей стране просчитали, сколько нужно водохранилищ дополнительных, чтобы сдерживать воду", — отметил на совещании Сагинтаев.
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов проинформировал, что регион подвергается паводкам на протяжении последних пяти лет. Для реализации проектов по предотвращению паводков требуется 6,5 миллиарда тенге.
Речь идет о пяти проектах, среди которых — ремонт дорог, капитальный ремонт двух дамб прудов-накопителей, строительство водопропускного шлюза на озере Большой Тарангул в Есильском районе, а также реконструкция ограждающей дамбы в поселке Кожевенный.
В свою очередь премьер-министр заметил, что в 30 километрах от Астаны планируется строительство Бузулукского водохранилища.
"Да, это поручение президента, за Астаной, в 30 километрах, будет построено огромное водохранилище, где вода будет собираться", — подчеркнул Сагинтаев.
Аким области Кумар Аксакалов также в качестве методов решения проблем паводков предложил укрепить службу "Казгидромета", добавив гидропосты, а также тщательно изучить русло реки Ишим.
"Есть узкие места, где вода скапливается и вокруг Петропавловска "ходит", — пояснил он.
Заместитель главы МВД Юрий Ильин, курирующий вопросы ЧС, поддержал предложения акима Северо-Казахстанской области.
"Решением проблемы является регулирование реки Есиль путем строительства в срочном порядке Бузулукского водохранилища… И второй вопрос, требующий решения по территории Акмолинской области — это притоки реки Есиль − река Жабай, которая впадает в Есиль и создает такой большой поток воды. У нас в пиковых нагрузках работал контррегулятор в Астане, который сбрасывал воду на территорию СКО и Акмолинской области. Поэтому со своей стороны мы поддерживаем предложение по строительству водохранилища", — подчеркнул Ильин.
По данным председателя комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК Ислама Абишева, за время паводка 2017 года по Ишиму прошло более 5 миллиардов кубометров воды.
"За 90 лет наблюдений за стоком реки Ишим более мощным был только паводок 1928 года, когда объем воды составил 6,5 миллиардов кубометров воды, но нынешний оказался более разрушительным, так как был более длительным. Бузулукское водохранилище сможет сглаживать пик паводка, принимая до 1,5 миллиардов кубометров воды", — заключил Абишев.
Выслушав доводы выступавших, премьер-министр отметил, что "проблему надо решать раз и навсегда".
Мощный паводок весной этого года разрушил сотни домов в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. Местным органам и спасателям удалось не допустить гибели людей.
Несколько лет назад вопрос строительства Бузулукского водохранилища рассматривался в правительстве, однако практической реализации этого проекта не было.
Фото: соцсети
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