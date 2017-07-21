Как выглядит Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом

С Питтом или нет, но мы очень хотим, чтобы актриса была счастлива.

В сентябре 2016 года новость о разрыве любимой голливудской пары разразилась как гром среди ясного неба. Казалось, что нашла свое завершение целая эпоха, а жизнь (по крайней мере этой четы) больше никогда не будет прежней. Об этом пишет Об этом пишет Marketium.ru





СМИ пристально отслеживают, как идут дела у Бранджелины. Кто-то пытается их вновь воссоединить. А мы увидели другое – Джоли после развода неимоверно похорошела. Чтобы не быть голословными, представляем подборку фото в хронологическом порядке.





42-летняя актриса в декабре 2016 года













18 февраля 2017 года в Камбоджи на пресс-конференции в честь новой режиссерской работы “Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи”





















На премьере упомянутого фильма, которая состоялась на следующий день













В конце мая в палеонтологическом музее вместе с детьми





















В видеообращении, которое в конце июня транслировали лондонским школьникам













В начале июля в Диснейленде: Джоли праздновала день рождения двойняшек





























В компании дочерей на июльском шоппинге в Лос-Анджелесе



















