Как выглядит Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом
21 июля 2017, 12:47
С Питтом или нет, но мы очень хотим, чтобы актриса была счастлива.
В сентябре 2016 года новость о разрыве любимой голливудской пары разразилась как гром среди ясного неба. Казалось, что нашла свое завершение целая эпоха, а жизнь (по крайней мере этой четы) больше никогда не будет прежней. Об этом пишет Marketium.ru
СМИ пристально отслеживают, как идут дела у Бранджелины. Кто-то пытается их вновь воссоединить. А мы увидели другое – Джоли после развода неимоверно похорошела. Чтобы не быть голословными, представляем подборку фото в хронологическом порядке.
42-летняя актриса в декабре 2016 года
18 февраля 2017 года в Камбоджи на пресс-конференции в честь новой режиссерской работы “Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи”
На премьере упомянутого фильма, которая состоялась на следующий день
В конце мая в палеонтологическом музее вместе с детьми
В видеообращении, которое в конце июня транслировали лондонским школьникам
В начале июля в Диснейленде: Джоли праздновала день рождения двойняшек
В компании дочерей на июльском шоппинге в Лос-Анджелесе
С Питтом или нет, но мы очень хотим, чтобы актриса была счастлива. А вы ожидаете воссоединения знаменитостей?
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