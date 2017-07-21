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Как выглядит Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом

21 июля 2017, 12:47

С Питтом или нет, но мы очень хотим, чтобы актриса была счастлива.

В сентябре 2016 года новость о разрыве любимой голливудской пары разразилась как гром среди ясного неба. Казалось, что нашла свое завершение целая эпоха, а жизнь (по крайней мере этой четы) больше никогда не будет прежней. Об этом пишет Marketium.ru

СМИ пристально отслеживают, как идут дела у Бранджелины. Кто-то пытается их вновь воссоединить. А мы увидели другое – Джоли после развода неимоверно похорошела. Чтобы не быть голословными, представляем подборку фото в хронологическом порядке.

42-летняя актриса в декабре 2016 года



18 февраля 2017 года в Камбоджи на пресс-конференции в честь новой режиссерской работы “Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи”









На премьере упомянутого фильма, которая состоялась на следующий день





В конце мая в палеонтологическом музее вместе с детьми





В видеообращении, которое в конце июня транслировали лондонским школьникам



В начале июля в Диснейленде: Джоли праздновала день рождения двойняшек







В компании дочерей на июльском шоппинге в Лос-Анджелесе





С Питтом или нет, но мы очень хотим, чтобы актриса была счастлива. А вы ожидаете воссоединения знаменитостей?

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